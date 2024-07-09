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八達通：針對小微企豁免每月首一萬元手續費

八達通今日公布針對小微企的支援措施，包括由8月1日起，向所有商用版八達通App的商戶永久豁免其每月首一萬元交易金額的銀行帳戶資金轉賬費用，不限期限。目前，八達通的手續費為1.5%。未來亦會擴大開放商用版八達通App的支付網絡予其他支付平台，以期更便利商戶和市民，目前已開放予的士司機且無需收取手續費，支持的其他支付平台包括微信、支付寶，八達通機器可以識別此類支付平台的二維碼。

八達通亦計劃於今年下旬推出新服務，研究為商用版八達通 App的獨資經營商戶提供更靈活的轉賬方式，即免費將八達通商用帳戶內的款項，直接增值至八達通卡，換言之，此種方式可使商戶無需再付1.5%的手續費。

同時，八達通亦會進一步開放商用版八達通 App的支付網絡，接受更多支付工具付款。八達通日後亦將優化商用版八達通App 讀卡功能，讓介面更清晰，支付更快捷，以不斷提升商戶的用戶體驗。

為支持商戶進行數碼轉型以接受電子支付，八達通為超過 4.6萬個零售餐飲商戶免費開設商用版八達通 App，並花超過1200萬元向相關商戶免費送贈八達通流動收款機，亦豁免了商戶透過使用商用版八達通 App 約2億宗交易筆數的手續費，這不僅為小微企提供了便捷的八達通電子收款解決方案，更協助他們實現了「零成本開戶」。

現時，有超過8成商用版八達通App 商戶每月交易額等同或低於1萬元，換言之，新措施下大部分小微企的銀行帳戶資金轉賬費用可獲全免。

此外現時為新申請商用版八達通 App 商戶提供的優惠則會一直延續，包括豁免首6個月銀行帳戶資金轉賬費用，以及向商戶免費贈送八達通流動收款機等。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，小微企一直支撐著香港經濟，讓本地的經濟有更多元的發展。我們今次推出的支援小微企的措施，旨在減輕他們部分的營商成本；未來，我們亦會透過擴大開放支付網絡，幫助商戶開拓更廣客源，支持小微企在瞬息萬變的市場環境中保持競爭力。

 

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