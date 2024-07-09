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樂艙物流股權高度集中 真正街貨僅0.5%

證監會公布，樂艙物流（2490）於6月21日出現股權高度集中，由其他股東持有的街貨僅得144萬股或佔已發行股本0.5%，其餘99.5%分別由18名股東及公司三名控股股東。

證監指，最近曾就樂艙物流之股權分佈進行查訊，顯示在6月21日有十八名股東合共持有1.26億股股份，相當於已發行股本之44.11%。有關股權連同由該公司三名控股股東許昕、李艷及劉泉香持有之1.59億股或佔已發行股本55.39%，相當於發行股本之99.5%。

證監指，樂艙物流在2023年9月25日於主版以招股價5.13元上市，根據公司在9月22日發出之最終發售價及配發公告，假設並無行使超額配股權，最大前 20 位股東於上市時持有2.83億股，佔已發行股份總數之99.53%。該公司亦在同一公告上發出股權高度集中警告。

在今年4月12日至6月21日期間，樂艙物流股份之價格明顯上升，由4月11日收市價 5元上升460%至6月21日收市價28港元。於今年7月8日，公司股價收報 33.2元，較4月11日收市價5元高出564%。 

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