在截至2023年底的全年，集團無派付任何末期股息。集團則在2023年6月底公布派發特別息，每股0.023元。

其他報道

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件

兩名內地高管菲律賓遭綁架撕票 菲警方確認8名嫌犯訊息

農夫山泉大股東鍾睒睒 擬半年內斥20億增持公司股份

據報平保考慮發行可轉債

永利活化福隆新街擬搞夜經濟 料暑假酒店訂房穩定

全日沽空金額增7% 比率續為逾兩周高 騰訊沽空增47%

恒指收市跌0.83點重上250天線 成交北水近一周最多

澳門博彩稅收上半年收入達447.89億澳門元 按年增67%

海底撈又有新服務 西安有分店提供麻將供等位客人玩樂

淡馬錫中國持倉 十年來首次低過美洲

滬深三大指數高收 滬指終止四連跌

法興：本港今年上半年輪證成交額較去年下半年跌10.5%

中國信達據報擬發10億美元境外債

百望股份先破底後拗腰彈 現升逾5%一手帳面賺400元

方舟雲康現跌逾四成 一手賬面蝕1735元

沙特阿美擬三年來首度發債籌至少30億美元

陳茂波：債券通北向通日均成交達466億人幣 較推出時增逾30倍

匯豐歡迎「北向互換通」履約抵押品新措施

卡塔爾航空2024財年賺17億美元 載客量增26%

【有片：埋身擊】美國減息預期升溫 商品貨幣有望穩定向上

半日沽空金額增10% 騰訊沽空增14%

恒指半日跌80點 續低於250天線 方舟雲康半日潛水43% 百望升0.14%

佳源國際：因支持重組債權人不足 投資者貸款1億元助重組協議已失效