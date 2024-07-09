moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

雙財莊宣派特別股息1.35仙

雙財莊（2321）公布，今日（7月9日）董事會已議決派發特別股息每股0.0135元，總額約為1350.2萬元。特別股息將於8月26日或前後以現金派付予7月25日營業時間結束時名列股東名冊的公司股東。

在截至2023年底的全年，集團無派付任何末期股息。集團則在2023年6月底公布派發特別息，每股0.023元。

其他報道

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件

兩名內地高管菲律賓遭綁架撕票 菲警方確認8名嫌犯訊息

農夫山泉大股東鍾睒睒 擬半年內斥20億增持公司股份

據報平保考慮發行可轉債

永利活化福隆新街擬搞夜經濟 料暑假酒店訂房穩定

全日沽空金額增7% 比率續為逾兩周高 騰訊沽空增47%

恒指收市跌0.83點重上250天線 成交北水近一周最多

澳門博彩稅收上半年收入達447.89億澳門元 按年增67%

海底撈又有新服務 西安有分店提供麻將供等位客人玩樂

淡馬錫中國持倉 十年來首次低過美洲

滬深三大指數高收 滬指終止四連跌

法興：本港今年上半年輪證成交額較去年下半年跌10.5%

中國信達據報擬發10億美元境外債

百望股份先破底後拗腰彈 現升逾5%一手帳面賺400元

方舟雲康現跌逾四成 一手賬面蝕1735元

沙特阿美擬三年來首度發債籌至少30億美元

陳茂波：債券通北向通日均成交達466億人幣 較推出時增逾30倍

匯豐歡迎「北向互換通」履約抵押品新措施

卡塔爾航空2024財年賺17億美元 載客量增26%

【有片：埋身擊】美國減息預期升溫 商品貨幣有望穩定向上

半日沽空金額增10% 騰訊沽空增14%

恒指半日跌80點 續低於250天線 方舟雲康半日潛水43% 百望升0.14%

佳源國際：因支持重組債權人不足 投資者貸款1億元助重組協議已失效