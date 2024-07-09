應控方的申請，三宗案件中的18名被告將會因應各人就涉及三家香港上市公司，即永續農業（8609）、富匯建築（1034）及嘉藝控股（1025）股份的「唱高散貨」計劃而被控的罪行，分開受審。

在18名被告當中，有四人就三宗案件的其中兩案被起訴。被告涉嫌曾組織並執行的「唱高散貨」計劃，利用多個代名人帳戶操縱大量股份交易，並透過不同社交媒體平台，誘使投資者買入股份。被告暫時無須答辯，三宗案件全部押後至11月12日。

在今天的聆訊中，18名被告的其中一人申請取回旅行證件及離港。另一名被告尋求撤銷有關到警署報到的保釋條件。兩名被告的申請均被法院駁回。法院最後批准各被告保釋，條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；繳交先前命令的相同金額保釋金；定期到警署報到；及於所申報的地址居住，以及住址如有任何更改，都需通知警方。

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