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鮑威爾言論不改減息憧憬 標指納指再創新高 道指跌52點

美債息短跌長升，債息倒掛收窄，金龍指數上升，標指納指再創即市及收市新高。聯儲局主席鮑威爾的講話未撼動市場對今年減息預期，鮑威爾警告高利率對就業市場的潛在風險，但重申減息前需要看到更多通脹降溫證據。美國財長耶倫表示，隨著勞動力供應激增，來自就業市場的通脹壓力降低。個股方面，蘋果第二季度個人電腦出貨量增長21%，在全球PC製造商中增幅最大。馬斯克表示，其人工智能初創公司xAI將降低對甲骨文雲技術的依賴。據報雙方關於雲交易的談判已經結束。

道瓊斯工業平均指數收跌52點，跌幅0.14%，報39291點。標普500指數收漲4點，升幅0.08%，報5576點。納斯達克綜合指數收漲25點，或0.14%，報18429點。

微軟跌1.44%，報459.54美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而高盛升1.72%，報472.83元，貢獻道指52點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.68元，升0.37%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報188.98元，跌0.02%，亞馬遜(美：AMZN)收市報199.34元，升0.02%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報530元，升0.12%，英偉達(美：NVDA)收市報131.38元，升2.48%，微軟(美：MSFT)收市報459.54元，跌1.43%，Tesla (美：TSLA)收市報262.33元，升3.71%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.91%，報511點。德國DAX指數收跌1.28%，報18236點；法國CAC 40指數跌1.56%，報7508點；英國富時100指數收跌0.66%，報8139點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.4%，報5982點。

美國2年期債息曾跌最多0.32%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見4.6138厘，是7月8日4.6076厘後最低。收市報4.6264厘，是7月5日後收市新低，當日報4.6035厘。

美國10年期債息曾升最多1.14%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見4.3272厘，是7月5日4.3823厘後最高。收市報4.2959厘，是7月4日後收市新高，當日報4.3587厘。連升2日，累計升0.0176厘，對上一次連升2日是7月1日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至31.903基點，是7月8日31.871基點後最窄。收市報33.258基點，是7月5日後收市最窄，當日報32.935基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至103.685基點，是7月5日100.558基點後最窄。收市報106.557基點，是7月4日後收市最窄，當日報103.415基點。連續兩日收窄，累計4.131基點，對上一次連續兩日是7月1日。

金龍指數曾升最多2.7%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為3.8%。高見6000.22點，是7月3日6054.28點後最高。收市報5982.08點，是7月3日後收市新高，當日報6026.02點。

道指曾跌最多0.5%，是6月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見39146.6點，是7月2日39085.69點後最低。收市報39291.97點，是7月1日後收市新低，當日報39169.52點。連跌2日，累計跌83.9點，對上一次連跌2日是6月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月12日。

標指曾升最多0.32%，是7月5日後最大升幅，當日升幅為0.6%。高見5590.75點，創上市新高。收報5576.98點，升0.07%，創收市價計新高。連升6日，累計升116.5點，對上一次連升6日是1月25日。第1日陰燭，對上一次第1日陰燭是6月28日。

納指曾升最多0.59%，是7月5日後最大升幅，當日升幅為0.98%。高見18511.89點，創上市新高。收報18429.29點，升0.14%，創收市價計新高。連升6日，累計升696.69點，對上一次連升6日是6月17日。第1日陰燭，對上一次第1日陰燭是6月28日。

 

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