個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.51%，折合報383.32元；阿里巴巴（9988）升2.99%，折合報73.91元；美團（3690）跌0.86%，折合報115.84元；匯控（0005）跌0.8%，折合報67.15元；建行（0939）升0.58%，折合報5.37元。

道期現跌0.007%；標期現升0.06%；納期現升0.11%。日本東證指數現升0.1%；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.5%。

VIX指數隔晚升1.13%或0.14點，報12.51點。

紐油現升0.3%或0.25美元，報81.66美元；布油現升0.21%或0.18美元，報84.84美元；金價現升0.05%或1.38美元，報2365.47美元；LME 銅期貨隔晚跌0.46%或46美元，報9869美元。比特幣現跌0.41%或239.36美元，報57688.88美元；美國10年期債息無升跌，報4.2959厘。

今日焦點股份可留意：

瑞昌國際（1334）上市，定價1.05元。

聲通科技（2495）上市，定價152.1元。

如祺出行（9680）上市，定價35元。

平保（2318）回應發可轉債 稱「公司可以擇機發行債券融資工具」。

卓悅（0653）：不知悉周一股價變動原因，陳健文持股無被強制清算。

海通證券（6837）料上半年少賺最多76%。

天齊（9696）盈警料上半年盈轉虧，最多虧損55.3億人幣。

越秀地產（0123）逾22億人幣投得上海楊浦區住宅地皮。

萬科（2202）料上半年轉蝕最多90億人幣，高層擬自資2億增持公司股份。

大唐發電（0991）預計上半年淨利潤最多增1.2倍至34億人幣。

東江環保（0895）上半年虧損最多2.6億人幣。

國聯證券（1456）料上半年盈利跌86%。

淡馬錫透露屈臣氏上市目標不變。目前淡馬錫在屈臣氏持股約25%，其餘股權由長和（0001）持有。

中船防務（0317）發盈喜料上半年多賺逾五成。

雙財莊（2321）宣派特別股息1.35仙。

中國神華（1088）料上半年利潤介乎318億元至338億人幣。

樂艙物流（2490）股權高度集中，真正街貨僅0.5%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件。

農夫山泉（9633）大股東鍾睒睒，擬半年內斥20億增持公司股份。

永利（1128）活化福隆新街擬搞夜經濟，料暑假酒店訂房穩定。

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