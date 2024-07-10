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恒指高開90點 瑞昌國際上市升23% 聲通科技潛水11% 如祺出行跌14%

恒指今早高開90點或0.52%，報17613點，大市成交金額23億元；國指今早高開36點或0.58%，報6311點。恒生科技指數開市報3639點，升1.07%。上升股份比例為7.22%，下跌為3.47%，無升跌為89.3%。

藍籌30隻升，19隻下跌，33隻無升跌。農夫山泉（9633）升3.7%，報35元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌1.94%，報65.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，2隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報93元，升7.76%；跌幅最大的是理想（2015）開市報78.2元，跌0.57%。

恒指上試10天線(17776.14點)，續高於250天線(17503點)。科指上試20天線(3661.57點)。

瑞昌國際（1334）上市，定價1.05元。開市報1.3元，升23.81%。

聲通科技（2495）上市，定價152.1元。開市報135元，跌11.24%。

如祺出行（9680）上市，定價35元。開市報30元，跌14.29%。

平保（2318）回應發可轉債 稱「公司可以擇機發行債券融資工具」。開市報35.1元，升0.43%。

卓悅（0653）：不知悉周一股價變動原因，陳健文持股無被強制清算。開市報0.02元，升11.11%。

海通證券（6837）料上半年少賺最多76%。開市報3.47元，跌0.57%。

天齊（9696）盈警料上半年盈轉虧，最多虧損55.3億人幣。開市報20.55元，跌1.67%。

越秀地產（0123）逾22億人幣投得上海楊浦區住宅地皮。開市報5.13元，升0.2%。

萬科（2202）料上半年轉蝕最多90億人幣，高層擬自資2億增持公司股份。開市報4.29元，跌4.45%。

大唐發電（0991）預計上半年淨利潤最多增1.2倍至34億人幣。開市報1.79元，升2.87%。

東江環保（0895）上半年虧損最多2.6億人幣。無成交，報1.56元。

國聯證券（1456）料上半年盈利跌86%。開市報2.87元，無升跌。

淡馬錫透露屈臣氏上市目標不變。目前淡馬錫在屈臣氏持股約25%，其餘股權由長和（0001）持有。開市報37元，跌0.4%。

中船防務（0317）發盈喜料上半年多賺逾五成。開市報18.5元，升0.33%。

雙財莊（2321）宣派特別股息1.35仙。無成交，報0.38元。

中國神華（1088）料上半年利潤介乎318億元至338億人幣。開市報36.05元，跌0.83%。

樂艙物流（2490）股權高度集中，真正街貨僅0.5%。開市報33元，跌4.21%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。無成交，報1.47元。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件。開市報46.7元，升0.43%。

農夫山泉（9633）大股東鍾睒睒，擬半年內斥20億增持公司股份。開市報35元，升3.7%。

永利（1128）活化福隆新街擬搞夜經濟，料暑假酒店訂房穩定。開市報6.2元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，開市報0.69元，升2.99%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見0.92元，開市報0.92元，升4.55%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元；富邦台灣半導體（3076）創52周高，見7.825元，開市報7.825元，無升跌。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括中梁（2772）低見0.12元，開市報0.12元，跌2.44%；微創機器人－Ｂ（2252）低見8.19元，開市報8.19元，跌1.33%；恆宇集團（2448）低見0.188元，開市報0.188元，跌7.84%；中梁控股（2772）低見0.12元，開市報0.12元，跌2.44%。

異動股

上升異動股，包括，瑞昌國際（1334）開市報1.3元，升23.81%；信能低碳（0145）開市報0.172元，升14.67%；譽宴（1483）開市報1.45元，升13.28%；優必選（9880）開市報120元，升11.94%；陸控（6623）開市報10.98元，升11.25%；卓悅控股（0653）開市報0.02元，升11.11%；朗華國際集團（8026）開市報0.275元，升10%；CMON（1792）開市報0.06元，升9.09%；百度（9888）開市報93元，升7.76%。

下跌異動股，包括，如祺出行（9680）開市報30元，跌14.29%；聲通科技（2495）開市報135元，跌11.24%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.188元，開市報0.188元，跌7.84%；DEYUN HOLDING（1440）開市報3.02元，跌5.92%；百奧家庭互動（2100）平上市低位0.206元，開市報0.216元，跌5.68%；恒益控股（1894）平上市低位0.021元，開市報0.021元，跌4.55%；萬科（2202）開市報4.29元，跌4.45%；樂艙物流（2490）開市報33元，跌4.21%；山東新華製藥股份（0719）開市報5.19元，跌3.89%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報1.8元，跌3.74%。

 

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