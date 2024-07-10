恒指今早高開90點或0.52%，報17613點，大市成交金額23億元；國指今早高開36點或0.58%，報6311點。恒生科技指數開市報3639點，升1.07%。上升股份比例為7.22%，下跌為3.47%，無升跌為89.3%。