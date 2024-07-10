6月工業生產者出廠價格(PPI)雖然連續第21個月下跌，但亦是連續第3個月收窄，由5月的跌1.4%，收窄至按年下降0.8%，符合預期。6月降幅是2023年1月後最少，當月跌0.8%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，6月，消費市場供應整體充足，全國CPI按月呈季節性下降，較去年同期持續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅與上月相同，持續保持溫和上漲。PPI方面，6月，受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，全國PPI按月下降，較去年同期下降幅度持續縮小。

解讀全文如下：

一、CPI按月季節性下降，較去年同期持續上漲

6月份，消費市場供應整體充足，全國CPI按月季節性下降，較去年同期持續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅與上月相同，持續保持溫和上漲。

從按月看，CPI下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格由上月持平轉為下降0.6%，影響CPI季減約0.11個百分點。食品中，部分當季蔬果和水產品集中上市，鮮菜、薯類、鮮果和蝦蟹類價格分別季節性下降7.3%、4.8%、3.8%和2.4%，合計影響CPI按月下降約0.25個百分點；受供需關係影響，豬肉價格上漲11.4%，影響CPI較上月上漲約0.14個百分點。非食品價格下降0.2%，降幅與上月相同，影響CPI季減約0.13個百分點。非食品中，受國際油價波動影響，國內汽油價格下降2.0%；受「618」促銷等影響，汽車、家用器具、文娛耐用消費品價格降幅在0.8%—1.3%之間；臨近暑假出遊增多，交通工具租賃費和飛機票價格分別上漲6.4%和2.5%。

從年比看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格下降2.1%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI年減約0.39個百分點。食品中，鮮菜價格由上月上漲2.3%轉為下降7.3%；薯類、鮮果、雞蛋、牛肉、羊肉和禽肉類價格持續下降，降幅在2.3%—18.6%之間；豬肉價格上漲18.1%，漲幅比上月擴大13.5個百分點。非食品價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，影響CPI年增約0.64個百分點。非食品中，能源價格上漲3.1%，漲幅回落0.3個百分點。扣除能源的工業消費品價格上漲0.1%，漲幅與上月相同，其中燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降6.0%和7.4%，降幅均持續擴大。服務價格上漲0.7%，漲幅回落0.1個百分點，其中旅遊價格上漲3.7%，漲幅回落；賓館住宿價格下降1.9%，降幅擴大；醫療服務價格上漲1.9%，漲幅略為擴大。

據測算，在6月0.2%的CPI年比變動中，翹尾影響約為0.2個百分點，今年價格變動的新影響約為0。

二、PPI按月下降，年減幅繼續收窄

6月份，受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，全國PPI按月下降，較去年同期下降幅度持續縮小。

從按月看，PPI由上月上漲0.2%轉為下降0.2%。其中，生產資料價格由上漲0.4%轉為下降0.2%；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月相同。 「迎峰度夏」來臨，煤炭需求季節性增加，煤炭開採和洗選業價格上漲1.1%；水泥企業調減產量，疊加新國標實施後成本支撐增強，水泥製造價格由下降0.8%轉為上漲3.3%；供應偏緊帶動有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.6%，其中鉛冶煉、鋁冶煉、銅冶煉價格分別上漲4.8%、2.6%、0.8%。國際油價下行帶動國內石油和天然氣開採業價格下降2.9%；前期補庫需求已釋放，以及高溫多雨天氣影響建築施工，鋼材需求趨弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.6%。設備製造業中，鋰離子電池製造價格下降0.5%，新能源車整車製造價格下降0.1%。消費品製造業中，文教工美體育娛樂用品製造業、農副食品加工業、家具製造業價格分別上漲0.6%、0.5%、0.1%。電力熱力生產和供應業、燃氣生產和供應業價格分別下降1.0%、0.8%。

從年比看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點。其中，生產資料價格下降0.8%，降幅收窄0.8個百分點；生活資料價格下降0.8%，降幅與上月相同。主要產業中，非金屬礦物製品業價格下降6.9%，電氣機械和器材製造業價格下降2.9%，農副食品加工業價格下降2.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.1%，煤炭開採和洗選業價格下降1.6%，化學原料及化學製品製造業價格下降0.6%，降幅均收窄；汽車製造業價格下降2.3%，電腦通訊及其他電子設備製造業價格下降2.1%，降幅分別擴大0.3 、0.2個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲11.5%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲4.0%，漲幅分別擴大2.6、0.6個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲8.0%，漲幅回落1.4個百分點。

據測算，在6月份-0.8%的PPI按年變動中，翹尾影響約為-0.1個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.7個百分點。

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