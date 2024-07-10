港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.51點子至4.6%，是6月28日後最高，當日報4.61024%。對上一次連升3日是6月19日，當日拆息報4.52881%。
港元現報7.8118元升值1點子，曾貶值最多7點子，報7.8126元，亦曾升值最多16點子，報7.8103元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.14點子至4.49714%，是7月3日後最低；1星期HIBOR跌4.72點子至4.5%，是7月8日後最低；2星期HIBOR跌4.04點子至4.50679%，是7月8日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.54點子至4.70994%，是5月20日後最低；6個月期HIBOR跌1.71點子至4.80994%，是6月24日後最低；12個月期HIBOR跌1.57點子至4.93738%，是5月20日後最低。
美元指數現報105.121貶值0.008點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44079%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8936%，連續2日收窄，利差是2024年7月02日後最窄，當日差距為-0.8869%。
對上一次連續2日收窄，是2024年6月18日，當日利差報-0.9291%。
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