鮑威爾表示，官員們可能很快發布對去年7月改革方案的修訂版本。原方案要求美國大型銀行增加多達19%的資本金以緩衝損失。鮑威爾沒有詳細說明具體的修改情况，但表示監管機構可能會就修訂後方案公開徵求意見。

華爾街大行此前開展了激烈游說，認為大幅增加資本金可能削弱銀行放貸能力。報道早前引述消息指，聯儲局向其他美國監管機構出示了一份長達三頁的文件，其內容將顯著減輕華爾街銀行的負擔。

鮑威爾說，「我們已經取得了相當大的進展，非常接近就修改的實質性內容達成一致，我認為正如理事會成員強烈認為的那樣，我們確實需要將修訂後的方案公示並設定一段時間的徵求意見期」。他補充稱，官員們還沒有做出最終決定。

行業組織銀行政策協會(BPI)對鮑威爾的評論表示歡迎，他們在一份聲明中說，「我們很高興該提案得到了重新考慮，而且公眾將有機會就修訂版草案發表意見，不過細節至關重要，我們顯然需要看到新方案的涉及範圍和細節內容」。

路透社報道稱，聯儲局考慮調整全球系統重要性銀行額外資本要求的計算方法。聯儲局拒絕就該報道置評。

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