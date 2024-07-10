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沙特據報曾威脅拋售歐洲債券 反對G-7沒收俄羅斯被凍結資產

彭博社引述消息指，沙特年初曾私下暗示，如果七國集團(G-7)決定沒收俄羅斯近3000億美元的被凍結資產，沙特有可能會出售部分歐洲債券。

報道引述消息指，沙特財政部對G-7表示反對，其中一名消息人士還將沙特的做法描述為隱晦的威脅。兩位消息人士說，沙特明確提到由法國財政部發行的債券。

今年5月和6月，G-7曾探索關於俄羅斯央行資產的不同選項，包括直接沒收資產，但G-7最終同意對這些資產所產生的收益加以利用，而不去觸碰資產本身。一些歐元區成員國反對直接沒收資產的想法，擔心此舉會削弱歐元。

報道引述沙特財政部聲明稱，「沒有做出過這樣的威脅」，「我們與G-7等國的關係是彼此尊重的，我們繼續在討論所有促進全球經濟增長，並增強國際金融體系韌性的問題」。

沙特持有的歐元和法國債券可能達到數百億歐元，但即便拋售也可能不足以產生重大影響。歐洲的官員仍然感到擔心，因為其他國家可能效仿沙特的做法。

一位沙特官員表示，做出這樣的威脅不是政府的風格，但其可能向G-7成員國概述了沒收資產的最終後果。其中一位知情人士表示，G-7最終採納了不動用資產本身的方案後，沙特的立場發生了變化。

報道引述消息指，目前尚不清楚沙特是出於自身利益(擔心資產沒收會開創先河，未來可能會用來對付其他國家)，還是為了聲援俄羅斯。

法國政府沒有立即回應置評請求。

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