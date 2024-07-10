鮑威爾暗示減息還要再等等，標指納指隔晚創新高，今早期指續升，美匯反覆回軟。今早內地公布CPI、PPI數字，顯示通脹回落，距離通縮更近，人民幣續偏弱，A股反覆下跌，港股升幅亦大為收窄。
恒指今早高開90點，高位升242點，低位升33點，高低波幅209點。上升股份比例為19.96%，下跌為28.61%，無升跌為51.42%。
恒指半日升47點或0.27%，報17570點，大市成交金額577億元；國指升16點或0.26%，報6291點。恒生科技指數收報3627點，升0.73%。
藍籌股成交金額261.62億元，佔大市成交45.34%；科指成份股成交金額134.74億元，佔大市成交23.35%；國指成份股成交金額228.88億元，佔大市成交39.66%。
24隻雙櫃台股，總成交0.84億元人民幣，相當於約0.9億港元，佔大市成交的0.16%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.26%，至70.46億元，佔大市成交12.19%。牛熊證成交金額38.51億元，減少3.32%；窩輪成交金額31.95億元，減少19.25%。
藍籌40隻升，39隻下跌，3隻無升跌。農夫山泉（9633）升4.3%，收報35.2元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌4.81%，收報34.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報95.55元，升10.72%；跌幅最大的是快手（1024）收報46.95元，跌1.37%。
恒指受制於10天線(17771.86點)，續高於250天線(17502.83點)。科指曾升穿20天線(3660.97點)，下試100天線(3614.42點)。
北水南下合計淨流入3.45億元，較上日減少90.56%，連續第11日流入，累計流入285.14億元，對上一次連續11日淨流入是5月30日。
格力訴米家電風扇侵權案勝訴 獲賠185萬元 小米（1810）：未收到任何環境電器相關訴訟。收報16.24元，跌0.98%。
IDC：全球電腦出貨量增3% 若不計中國則增逾5% 蘋果增速最快。聯想（0992）收報11.36元，無升跌。
瑞昌國際（1334）上市，定價1.05元。收報1.37元，升30.48%。
聲通科技（2495）上市，定價152.1元。收報132元，跌13.21%。
如祺出行（9680）上市，定價35元。收報33元，跌5.71%。
平保（2318）回應發可轉債 稱「公司可以擇機發行債券融資工具」。收報35.3元，升1%。
卓悅（0653）：不知悉周一股價變動原因，陳健文持股無被強制清算。收報0.019元，升5.56%。
海通證券（6837）料上半年少賺最多76%。創上市新低，見3.4元，收報3.4元，跌2.58%。
天齊（9696）盈警料上半年盈轉虧，最多虧損55.3億人幣。平上市低位20.15元，收報20.9元，無升跌。
越秀地產（0123）逾22億人幣投得上海楊浦區住宅地皮。收報5.12元，無升跌。
萬科（2202）料上半年轉蝕最多90億人幣，高層擬自資2億增持公司股份。收報4.41元，跌1.78%。
大唐發電（0991）預計上半年淨利潤最多增1.2倍至34億人幣。創52周高，見1.81元，收報1.69元，跌2.87%。
東江環保（0895）上半年虧損最多2.6億人幣。收報1.56元，無升跌。
國聯證券（1456）料上半年盈利跌86%。收報2.86元，跌0.35%。
淡馬錫透露屈臣氏上市目標不變。目前淡馬錫在屈臣氏持股約25%，其餘股權由長和（0001）持有。收報37元，跌0.4%。
中船防務（0317）發盈喜料上半年多賺逾五成。收報18.06元，跌2.06%。
雙財莊（2321）宣派特別股息1.35仙。收報0.375元，跌1.32%。
中國神華（1088）料上半年利潤介乎318億元至338億人幣。收報34.6元，跌4.81%。
樂艙物流（2490）股權高度集中，真正街貨僅0.5%。收報32.6元，跌5.37%。
蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.56元，升6.12%。
舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件。收報46.7元，升0.43%。
農夫山泉（9633）大股東鍾睒睒，擬半年內斥20億增持公司股份。收報35.2元，升4.3%。
永利（1128）活化福隆新街擬搞夜經濟，料暑假酒店訂房穩定。收報6.19元，跌0.16%。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見17.1元，收報16.78元，升3.71%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.96元，收報34.96元，升0.46%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見392.9元，收報390.5元，無升跌；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見232.4元，收報232.4元，升0.17%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.7元，收報16.26元，跌2.52%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.42元，收報5.42元，升0.46%；燕之屋（1497）創上市新高，見12.96元，收報12.7元，升5.83%；EDA集團（2505）創上市新高，見5.55元，收報4.9元，跌5.04%；方舟雲康（6086）創上市新高，見5.48元，收報5.26元，升16.11%；鴻騰（6088）創52周高，見3.95元，收報3.72元，升0.54%；翠華控股（1314）創52周高，見0.26元，收報0.26元，升4.84%；天津港發展（3382）創52周高，見0.69元，收報0.67元，跌1.47%；大唐發電（0991）創52周高，見1.81元，收報1.69元，跌2.87%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.79元，收報1.79元，升0.56%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升2.99%；千百度（1028）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升2.88%；滙力資源（1303）創52周高，見0.66元，收報0.66元，升15.79%。
34隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.12元，收報0.125元，升1.63%；海通證券（6837）低見3.4元，收報3.4元，跌2.58%；21世紀教育（1598）低見0.123元，收報0.131元，升0.77%；呷哺呷哺（0520）低見1.31元，收報1.31元，跌3.68%；僑雄國際（0381）低見0.113元，收報0.119元，跌1.65%；高雅光學（0907）低見0.062元，收報0.077元，升6.94%；瑞安建業（0983）低見0.455元，收報0.465元，跌3.13%；3D MEDICINES（1244）低見4.32元，收報4.34元，跌3.13%；紅星美凱龍（1528）低見1.23元，收報1.26元，跌5.26%；２１世紀教育（1598）低見0.123元，收報0.131元，升0.77%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，新秀麗（1910）低見21.15元，收報21.6元，跌2.26%；大快活（0052）低見7.46元，收報7.55元，跌0.4%；香港中旅（0308）低見1.14元，收報1.15元，跌0.86%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.78元，跌0.56%；大快活集團（0052）低見7.46元，收報7.55元，跌0.4%；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.033元，跌2.94%；鞍鋼股份（0347）低見1.2元，收報1.21元，跌1.63%；能源國際投資（0353）低見0.455元，收報0.54元，跌5.26%；恆和集團（0513）低見0.172元，收報0.172元，跌3.37%；北京北辰實業股份（0588）低見0.6元，收報0.62元，跌1.59%。
異動股
上升異動股，包括，羅馬元宇宙集團（8072）收報0.016元，升33.33%；瑞昌國際（1334）收報1.37元，升30.48%；麥迪森控股（8057）收報0.094元，升23.68%；匯聯金融服務（8030）收報0.335元，升21.82%；曠逸國際（1683）收報0.073元，升19.67%；中國金融發展（3623）收報0.96元，升17.07%；名仕快相（8483）收報0.083元，升16.9%；元續科技（8637）收報1.28元，升16.36%；方舟雲康（6086）創上市新高，見5.48元，收報5.26元，升16.11%；滙力資源（1303）創52周高，見0.66元，收報0.66元，升15.79%；上海証大（0755）收報0.015元，升15.38%。
下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）創上市新低，見0.113元，收報0.115元，跌43.63%；偉能集團（1608）創上市新低，見0.183元，收報0.183元，跌29.62%；冠轈控股（1872）收報0.53元，跌18.46%；駿東控股（8277）收報0.191元，跌17.32%；北京體育文化（1803）收報0.071元，跌16.47%；御佳控股（3789）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌15.38%；圓美光電（8311）收報0.035元，跌14.63%；中國水業集團（1129）平上市低位0.099元，收報0.102元，跌14.29%；聲通科技（2495）收報132元，跌13.21%；蠟筆小新食品（1262）收報1.1元，跌12.7%；富銀融資股份（8452）收報0.213元，跌11.98%。
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