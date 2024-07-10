今年6月微眾銀行獲得深圳金融監管機構批准在香港設立微眾科技有限公司，出資1.5億美元並100%持股。

投資推廣署署長劉凱旋表示，「微眾銀行在香港成立新科技公司總部是財庫局及投資推廣署密切協調的成果，以讓該公司開業後能成功拓展業務做好準備。近來許多重點企業宣布在港設立全球研發中心和總部，充分證明香港在協助跨地域企業拓展業務方面的明顯優勢。投資推廣署歡迎微眾銀行來港，並會繼續致力在本港充滿活力的營商環境下，協助具前瞻性的企業成立及發展」。

微眾銀行行長李南青表示，「香港躍起成為全球商業聯動的卓越中樞，亦是金融科技創新的樞紐。這城市擁有推進創新的理想環境，亦將幫助我們擴大國際足跡。微眾銀行很高興能夠為香港充滿活力的金融科技生態圈、強大的基礎設施和進一步互聯互通做出貢獻，並從中受益。我們期待與各界伙伴和持份者合作並吸引人才，共同譜寫新篇章」。

公報指，香港作為「一帶一路」的積極參與者、貢獻者及受益者，具備積極擁抱前沿科技和構建蓬勃金融科技生態圈的宏願和準備，亦擁有成熟的國際金融服務業，因而獲微眾銀行選取為科技公司總部的落戶地。

公報指，微眾銀行以普惠金融服務而聞名，目前已為中國内地近4億個人用戶提供服務，累計申請其貸款的中小微企業超過450萬家。今年，微眾銀行被國際數據資訊集團稱為全球數字銀行發展的標杆，展現其在核心及前沿的科技如人工智能、區塊鏈、雲端運算及大數據的領先金融科技創新能力。截至今日，微眾銀行已提交超過3 800項專利申請。

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