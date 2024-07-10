自2011年2月，香港國泰港龍航空（前稱港龍航空）停航香港至仙台定期航班以來，一直未有恢復。報道指出，大灣區航空機組人員和地面工作人員已經就位，惟航空燃料供應仍存在不確定性，一旦燃料供應問題解決，就會立即啟動仙台航班。

報道亦提到，大灣區航空將與東瀛遊（6882）合作，並計劃在7月到8月期間運營6個往返的包機航班。所使用的大灣區航空仙台航班機型為波音737-800（189座），定期航班亦將使用相同的機型。

另有網上消息指，除了仙台，大灣區航空將會開辦札幌及濟州航線。大灣區航空回覆本報查詢時指，集團積極拓展飛行網絡，如開辦新航點的定期航班服務，會適時作出公布。現時公司與本港旅行社以包機形式於本年七月至八月期間合辦來往香港與仙台、德島及米子的航班服務。

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