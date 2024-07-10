此前，盛洋擬以1010萬美元（相當於7898萬港元）出售該物業，故今次售價930萬美元較之前折讓7.9%。而上次交易中，集團原預期將因出售物業而錄得收益26.6萬美元（約208萬港兀）。

集團指，經考慮物業及市場狀況以及有限合夥人的退出意向後，出售事項被視為一個合適的機會，以供Rosemont Oaks變現其於該物業的投資，並提供正現金流。

同時，盛洋指在目前市場租賃活動極少的情況下，持有該物業所帶來的租賃風險﹔與該物業的其他較高執行風險及更長交易時間之要約相比，目前的代價及要約屬最佳條款；以及由於市場疲弱和高利率環境，如果該物業再次在公開市場上出售，價格可能會有進 一步下調之風險，故認為經修訂和恢復的買賣協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，符合賣方母基金的有限合夥人、盛洋及其股東的整體利益。

盛洋投資於美國物業市場之投資經透過其間接非全資附屬公司、美國房地產基金平台GR RealtyGR Realty進行，今次出售的物業由Rosemont Oaks Operating LLC全資擁有，Rosemont Oaks為GR Realty投資組合項下的其中一項基金。該基金由GR Realty作為普通合夥人管理。Rosemont Oaks母基金的有限合夥人包括GR Realty及其他獨立第三方投資者