他續稱，至於其餘118個品牌中大多數營運將不可持續，部分品牌或將退出市場，另一部分則將通過收購來擴大規模，以更好競爭餘下的30%市佔。

他又提到，中國品牌車型上市時間比非中國品牌快兩至3年，部分中國新能源汽車品牌平均上市時間僅需1.6年，更配備最新技術與電池等零部件，主要由於相關車企達到基本機械測試標準，將研發時間縮短20個月，而且其「加班文化」平均加班時間最高達140小時，至於全球傳統燃油車最多只有20個小時。

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