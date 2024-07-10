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艾睿鉑：2030年中國新能源汽車品牌或只有19個可存活

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布《2024全球汽車展望報告》，艾睿鉑大中華區聯合負責人兼亞太區汽車行業負責人戴加輝（Stephen Dyer）表示，假設2030年中國新能源汽車市場結構成熟，即類似於2020年的市場沒有新進入者，而且最低每年銷量為40萬純電動車和20萬插電式混合動力電動車（基於特斯拉和理想汽車銷售情况），認為將由目前137個新能源汽車品牌中，到2030年加快整合至19個品牌，並佔超過70%市場份額。

他續稱，至於其餘118個品牌中大多數營運將不可持續，部分品牌或將退出市場，另一部分則將通過收購來擴大規模，以更好競爭餘下的30%市佔。

他又提到，中國品牌車型上市時間比非中國品牌快兩至3年，部分中國新能源汽車品牌平均上市時間僅需1.6年，更配備最新技術與電池等零部件，主要由於相關車企達到基本機械測試標準，將研發時間縮短20個月，而且其「加班文化」平均加班時間最高達140小時，至於全球傳統燃油車最多只有20個小時。

 

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