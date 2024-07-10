moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億

雖然鮑威爾暗示減息還要再等等，不過市場憧憬減息的情緒仍然高漲，利率期貨顯示12月前減息兩次的機會仍達79.9%。隔晚標指納指再創新高，亞股時段期指續升，美匯、美債息亦反覆回軟。美減息憧憬，加上今早內地公布CPI、PPI數字，顯示通脹回落，距離通縮更近，人民幣、日圓續偏弱，A股反覆下跌，港股午後轉跌，日股亦向下。

恒指、國指連跌4日，齊見逾兩個月收市新低。國指收市價與5月20日收市價計，累跌10.25%。大市成交重上千億，見一周高，北水流入減少，見本周最少。北水流入佔大市成交比率跌至0.84%，同為本周最低。相反，恒指早段曾升穿10天線，午後跌穿250天線，及曾穿100天線，波幅升至一周高。

恒指今早高開90點，高位升242點，低位跌68點，高低波幅311點，是7月2日後收市新高。上升股份比例為23.08%，下跌為37.45%，無升跌為39.46%。

恒指收市跌51點或0.29%，報17471點，大市成交金額1023億元，較上日增加8.49%，是7月3日1135.5億元成交後最多；國指跌24點或0.39%，報6251點。恒生科技指數收報3600點，跌0.01%。

藍籌股成交金額524.5億元，佔大市成交51.27%；科指成份股成交金額249.11億元，佔大市成交24.35%；國指成份股成交金額454.72億元，佔大市成交44.44%。

24隻雙櫃台股，總成交1.09億元人民幣，相當於約1.16億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.83%，至84.05億元，佔大市成交8.21%。牛熊證成交金額48.08億元，增加20.68%；窩輪成交金額35.96億元，減少9.11%。

藍籌33隻升，47隻下跌，2隻無升跌。農夫山泉（9633）升4.44%，收報35.25元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌6.84%，收報11.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報95.05元，升10.14%；跌幅最大的是理想（2015）收報77.1元，跌1.97%。

恒指曾升穿10天線(17761.96點)，曾跌穿100天線(17456.6點)，收市跌穿250天線(17502.44點)。科指跌穿10天線(3601.35點)、100天線(3614.15點)，20天線(3659.64點)得而復失。

北水南下合計淨流入8.65億元，較上日減少76.31%，是7月5日後收市新低，當日為3.5億元。連續第11日流入，累計流入290.34億元，對上一次連續11日淨流入是5月30日。

午後消息股表現

美銀：維持萬科（2202）「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性。收報4.38元，跌2.45%。

盛洋投資（0174）恢復出售美國物業交易 總代價減至930萬美元。收報0.244元，無升跌。

騰訊（0700）旗下微眾銀行將在港投資1.5億美元 並設立科技公司總部。收報377.6元，跌0.89%。

今早及隔晚消息股表現

格力訴米家電風扇侵權案勝訴 獲賠185萬元 小米（1810）：未收到任何環境電器相關訴訟。收報16.12元，跌1.71%。

IDC：全球電腦出貨量增3% 若不計中國則增逾5% 蘋果增速最快。聯想（0992）收報11.28元，跌0.7%。

瑞昌國際（1334）上市，定價1.05元。收報1.2元，升14.29%。

聲通科技（2495）上市，定價152.1元。收報135元，跌11.24%。

如祺出行（9680）上市，定價35元。收報33.9元，跌3.14%。

平保（2318）回應發可轉債 稱「公司可以擇機發行債券融資工具」。收報35.2元，升0.72%。

卓悅（0653）：不知悉周一股價變動原因，陳健文持股無被強制清算。收報0.019元，升5.56%。

海通證券（6837）料上半年少賺最多76%。創上市新低，見3.37元，收報3.39元，跌2.87%。

天齊（9696）盈警料上半年盈轉虧，最多虧損55.3億人幣。平上市低位20.15元，收報20.8元，跌0.48%。

越秀地產（0123）逾22億人幣投得上海楊浦區住宅地皮。收報5.09元，跌0.59%。

萬科（2202）料上半年轉蝕最多90億人幣，高層擬自資2億增持公司股份。收報4.38元，跌2.45%。

大唐發電（0991）預計上半年淨利潤最多增1.2倍至34億人幣。創52周高，見1.81元，收報1.72元，跌1.15%。

東江環保（0895）上半年虧損最多2.6億人幣。收報1.55元，跌0.64%。

國聯證券（1456）料上半年盈利跌86%。收報2.85元，跌0.7%。

淡馬錫透露屈臣氏上市目標不變。目前淡馬錫在屈臣氏持股約25%，其餘股權由長和（0001）持有。收報36.95元，跌0.54%。

中船防務（0317）發盈喜料上半年多賺逾五成。收報17.7元，跌4.01%。

雙財莊（2321）宣派特別股息1.35仙。收報0.38元，無升跌。

中國神華（1088）料上半年利潤介乎318億元至338億人幣。收報34.55元，跌4.95%。

樂艙物流（2490）股權高度集中，真正街貨僅0.5%。收報32.4元，跌5.95%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.54元，升4.76%。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件。收報46.1元，跌0.86%。

農夫山泉（9633）大股東鍾睒睒，擬半年內斥20億增持公司股份。收報35.25元，升4.44%。

永利（1128）活化福隆新街擬搞夜經濟，料暑假酒店訂房穩定。收報6.13元，跌1.13%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見3.9元，收報3.85元，升1.32%；昇能集團（2459）創上市新高，見17.36元，收報17.16元，升6.06%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.96元，收報34.94元，升0.4%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見392.9元，收報390.8元，升0.08%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見88.24元，收報88.24元，升0.73%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見232.4元，收報232.3元，升0.13%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.7元，收報16.26元，跌2.52%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.12元，收報27.12元，升0.22%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.34元，收報22.34元，升0.99%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.51元，收報16.5元，升0.61%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1137.45元，收報1137.45元，升0.06%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.42元，收報5.375元，跌0.37%；燕之屋（1497）創上市新高，見12.96元，收報11.88元，跌1%；EDA集團（2505）創上市新高，見5.55元，收報5.08元，跌1.55%；方舟雲康（6086）創上市新高，見5.84元，收報5.84元，升28.92%；鴻騰（6088）創52周高，見3.95元，收報3.73元，升0.81%；翠華控股（1314）創52周高，見0.26元，收報0.25元，升0.81%；天津港發展（3382）創52周高，見0.69元，收報0.67元，跌1.47%；大唐發電（0991）創52周高，見1.81元，收報1.72元，跌1.15%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.79元，收報1.72元，跌3.37%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.25元，收報0.249元，升2.47%；滙力資源（1303）創52周高，見0.66元，收報0.57元，無升跌。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.12元，收報0.126元，升2.44%；海通證券（6837）低見3.37元，收報3.39元，跌2.87%；21世紀教育（1598）低見0.123元，收報0.127元，跌2.31%；九毛九（9922）低見3.62元，收報3.62元，跌2.16%；呷哺呷哺（0520）低見1.31元，收報1.32元，跌2.94%；鳳凰衞視（2008）低見1.32元，收報1.5元，跌10.18%；國家聯合資源（0254）低見0.051元，收報0.053元，跌17.19%；元亨燃氣（0332）低見0.025元，收報0.029元，無升跌；僑雄國際（0381）低見0.113元，收報0.12元，跌0.83%；高雅光學（0907）低見0.062元，收報0.071元，跌1.39%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；新秀麗（1910）低見21.15元，收報21.6元，跌2.26%；大快活（0052）低見7.46元，收報7.5元，跌1.06%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；李寧（2331）低見14.78元，收報14.82元，跌1.46%；美麗華酒店（0071）低見9.4元，收報9.4元，跌0.11%；香港中旅（0308）低見1.14元，收報1.15元，跌0.86%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.78元，跌0.56%；大快活集團（0052）低見7.46元，收報7.5元，跌1.06%；中星集團控股（0055）低見0.189元，收報0.195元，跌4.41%。

異動股

上升異動股，包括，TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.155元，升72.22%；川控股（1420）收報0.098元，升58.06%；百望（6657）平上市高位#N/A N/A元，收報51.5元，升32.39%；高維科技（2086）收報0.7元，升32.08%；方舟雲康（6086）創上市新高，見5.84元，收報5.84元，升28.92%；國美零售（0493）收報0.027元，升22.73%；均安控股（1559）收報0.11元，升22.22%；國鴻氫能（9663）收報15.5元，升22.05%；坤集團（0924）收報0.72元，升20%。

下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）創上市新低，見0.111元，收報0.114元，跌44.12%；中國天億福（8196）創上市新低，見0.072元，收報0.08元，跌25.23%；沛然環保（8320）收報0.075元，跌21.05%；冠轈控股（1872）收報0.52元，跌20%；大昌微綫集團（0567）收報0.07元，跌18.6%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.051元，收報0.053元，跌17.19%；強泰環保（1395）收報0.1元，跌16.67%；榮豐集團亞洲（8526）創上市新低，見0.067元，收報0.068元，跌16.05%；建成控股（1630）收報0.022元，跌15.38%；圓美光電（8311）收報0.035元，跌14.63%。

其他報道

許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司

美銀：維持萬科「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.68%

羅兵咸據報擬在中國裁員過百人

三新股上市 兩跌一升 瑞昌國際現升近兩成

日央行本月或下調今年經濟增長預測

微軟據報放棄OpenAI董事會觀察員席位

中汽協：中國6月汽車銷量按年下降2.7%

盛洋投資恢復出售美國物業交易 總代價減至930萬美元

半日沽空金額增18% 盈富沽空增2.7倍

微眾銀行將在港投資1.5億美元 並設立科技公司總部

恒指半日升47點 科指升0.7% 瑞昌國際半日升30% 聲通跌13% 如祺出行跌5.71%