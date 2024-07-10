恒指、國指連跌4日，齊見逾兩個月收市新低。國指收市價與5月20日收市價計，累跌10.25%。大市成交重上千億，見一周高，北水流入減少，見本周最少。北水流入佔大市成交比率跌至0.84%，同為本周最低。相反，恒指早段曾升穿10天線，午後跌穿250天線，及曾穿100天線，波幅升至一周高。

恒指今早高開90點，高位升242點，低位跌68點，高低波幅311點，是7月2日後收市新高。上升股份比例為23.08%，下跌為37.45%，無升跌為39.46%。

恒指收市跌51點或0.29%，報17471點，大市成交金額1023億元，較上日增加8.49%，是7月3日1135.5億元成交後最多；國指跌24點或0.39%，報6251點。恒生科技指數收報3600點，跌0.01%。

藍籌股成交金額524.5億元，佔大市成交51.27%；科指成份股成交金額249.11億元，佔大市成交24.35%；國指成份股成交金額454.72億元，佔大市成交44.44%。

24隻雙櫃台股，總成交1.09億元人民幣，相當於約1.16億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.83%，至84.05億元，佔大市成交8.21%。牛熊證成交金額48.08億元，增加20.68%；窩輪成交金額35.96億元，減少9.11%。

藍籌33隻升，47隻下跌，2隻無升跌。農夫山泉（9633）升4.44%，收報35.25元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌6.84%，收報11.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報95.05元，升10.14%；跌幅最大的是理想（2015）收報77.1元，跌1.97%。

恒指曾升穿10天線(17761.96點)，曾跌穿100天線(17456.6點)，收市跌穿250天線(17502.44點)。科指跌穿10天線(3601.35點)、100天線(3614.15點)，20天線(3659.64點)得而復失。

北水南下合計淨流入8.65億元，較上日減少76.31%，是7月5日後收市新低，當日為3.5億元。連續第11日流入，累計流入290.34億元，對上一次連續11日淨流入是5月30日。

午後消息股表現

美銀：維持萬科（2202）「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性。收報4.38元，跌2.45%。

盛洋投資（0174）恢復出售美國物業交易 總代價減至930萬美元。收報0.244元，無升跌。

騰訊（0700）旗下微眾銀行將在港投資1.5億美元 並設立科技公司總部。收報377.6元，跌0.89%。

今早及隔晚消息股表現

格力訴米家電風扇侵權案勝訴 獲賠185萬元 小米（1810）：未收到任何環境電器相關訴訟。收報16.12元，跌1.71%。

IDC：全球電腦出貨量增3% 若不計中國則增逾5% 蘋果增速最快。聯想（0992）收報11.28元，跌0.7%。

瑞昌國際（1334）上市，定價1.05元。收報1.2元，升14.29%。

聲通科技（2495）上市，定價152.1元。收報135元，跌11.24%。

如祺出行（9680）上市，定價35元。收報33.9元，跌3.14%。

平保（2318）回應發可轉債 稱「公司可以擇機發行債券融資工具」。收報35.2元，升0.72%。

卓悅（0653）：不知悉周一股價變動原因，陳健文持股無被強制清算。收報0.019元，升5.56%。

海通證券（6837）料上半年少賺最多76%。創上市新低，見3.37元，收報3.39元，跌2.87%。

天齊（9696）盈警料上半年盈轉虧，最多虧損55.3億人幣。平上市低位20.15元，收報20.8元，跌0.48%。

越秀地產（0123）逾22億人幣投得上海楊浦區住宅地皮。收報5.09元，跌0.59%。

萬科（2202）料上半年轉蝕最多90億人幣，高層擬自資2億增持公司股份。收報4.38元，跌2.45%。

大唐發電（0991）預計上半年淨利潤最多增1.2倍至34億人幣。創52周高，見1.81元，收報1.72元，跌1.15%。

東江環保（0895）上半年虧損最多2.6億人幣。收報1.55元，跌0.64%。

國聯證券（1456）料上半年盈利跌86%。收報2.85元，跌0.7%。

淡馬錫透露屈臣氏上市目標不變。目前淡馬錫在屈臣氏持股約25%，其餘股權由長和（0001）持有。收報36.95元，跌0.54%。

中船防務（0317）發盈喜料上半年多賺逾五成。收報17.7元，跌4.01%。

雙財莊（2321）宣派特別股息1.35仙。收報0.38元，無升跌。

中國神華（1088）料上半年利潤介乎318億元至338億人幣。收報34.55元，跌4.95%。

樂艙物流（2490）股權高度集中，真正街貨僅0.5%。收報32.4元，跌5.95%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.54元，升4.76%。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量按月升5%至1.09億件。收報46.1元，跌0.86%。

農夫山泉（9633）大股東鍾睒睒，擬半年內斥20億增持公司股份。收報35.25元，升4.44%。

永利（1128）活化福隆新街擬搞夜經濟，料暑假酒店訂房穩定。收報6.13元，跌1.13%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見3.9元，收報3.85元，升1.32%；昇能集團（2459）創上市新高，見17.36元，收報17.16元，升6.06%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.96元，收報34.94元，升0.4%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見392.9元，收報390.8元，升0.08%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見88.24元，收報88.24元，升0.73%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見232.4元，收報232.3元，升0.13%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.7元，收報16.26元，跌2.52%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.12元，收報27.12元，升0.22%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.34元，收報22.34元，升0.99%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.51元，收報16.5元，升0.61%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1137.45元，收報1137.45元，升0.06%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.42元，收報5.375元，跌0.37%；燕之屋（1497）創上市新高，見12.96元，收報11.88元，跌1%；EDA集團（2505）創上市新高，見5.55元，收報5.08元，跌1.55%；方舟雲康（6086）創上市新高，見5.84元，收報5.84元，升28.92%；鴻騰（6088）創52周高，見3.95元，收報3.73元，升0.81%；翠華控股（1314）創52周高，見0.26元，收報0.25元，升0.81%；天津港發展（3382）創52周高，見0.69元，收報0.67元，跌1.47%；大唐發電（0991）創52周高，見1.81元，收報1.72元，跌1.15%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.79元，收報1.72元，跌3.37%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.25元，收報0.249元，升2.47%；滙力資源（1303）創52周高，見0.66元，收報0.57元，無升跌。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.12元，收報0.126元，升2.44%；海通證券（6837）低見3.37元，收報3.39元，跌2.87%；21世紀教育（1598）低見0.123元，收報0.127元，跌2.31%；九毛九（9922）低見3.62元，收報3.62元，跌2.16%；呷哺呷哺（0520）低見1.31元，收報1.32元，跌2.94%；鳳凰衞視（2008）低見1.32元，收報1.5元，跌10.18%；國家聯合資源（0254）低見0.051元，收報0.053元，跌17.19%；元亨燃氣（0332）低見0.025元，收報0.029元，無升跌；僑雄國際（0381）低見0.113元，收報0.12元，跌0.83%；高雅光學（0907）低見0.062元，收報0.071元，跌1.39%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；新秀麗（1910）低見21.15元，收報21.6元，跌2.26%；大快活（0052）低見7.46元，收報7.5元，跌1.06%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；李寧（2331）低見14.78元，收報14.82元，跌1.46%；美麗華酒店（0071）低見9.4元，收報9.4元，跌0.11%；香港中旅（0308）低見1.14元，收報1.15元，跌0.86%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.78元，跌0.56%；大快活集團（0052）低見7.46元，收報7.5元，跌1.06%；中星集團控股（0055）低見0.189元，收報0.195元，跌4.41%。

異動股

上升異動股，包括，TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.155元，升72.22%；川控股（1420）收報0.098元，升58.06%；百望（6657）平上市高位#N/A N/A元，收報51.5元，升32.39%；高維科技（2086）收報0.7元，升32.08%；方舟雲康（6086）創上市新高，見5.84元，收報5.84元，升28.92%；國美零售（0493）收報0.027元，升22.73%；均安控股（1559）收報0.11元，升22.22%；國鴻氫能（9663）收報15.5元，升22.05%；坤集團（0924）收報0.72元，升20%。

下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）創上市新低，見0.111元，收報0.114元，跌44.12%；中國天億福（8196）創上市新低，見0.072元，收報0.08元，跌25.23%；沛然環保（8320）收報0.075元，跌21.05%；冠轈控股（1872）收報0.52元，跌20%；大昌微綫集團（0567）收報0.07元，跌18.6%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.051元，收報0.053元，跌17.19%；強泰環保（1395）收報0.1元，跌16.67%；榮豐集團亞洲（8526）創上市新低，見0.067元，收報0.068元，跌16.05%；建成控股（1630）收報0.022元，跌15.38%；圓美光電（8311）收報0.035元，跌14.63%。

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