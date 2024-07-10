Klook今天公布「港人尋找旅遊意義調查」結果，有84%受訪港人計劃在年底前外遊，60%表示將「跳出」自己的外遊舒適圈，主動計劃到過往未曾遊覽的地方，包括新的國家，或新的城市。調查發現，55%千禧世代港人表示會在外遊時特別尋找另類甚至「隱世」的旅遊體驗，比例為不同年齡層當中最高。
整體而言，和過去一年的外遊相比，45%受訪者表示接下來在年底前的旅程將會增加旅遊日數，當中以千禧世代和Z世代的比例為最高。
此外，旅客有目的地針對音樂、體育、文化等特定活動而出遊亦會為當地帶來正面的經濟影響。51%因活動而外遊的港人表示，他們在當地人均消費由4,000元至8,000元不等，類別涵蓋住宿、門票、活動周邊紀念品等，可見這些活動將為旅客和活動當地帶來互惠互利的效果。
Klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示，過去一年見證港人報復式外遊，希望彌補疫情時的缺失和遺憾。對現在的港人而言，恆常旅遊地點和形式已不能滿足他們，Klook現時在全球有超過530,000項產品和體驗供選擇，可以實現世界各地追求另類新體驗的需求。總括而言，放膽嘗試新事物將會是今年的最新旅遊潮流。
Klook「港人尋找旅遊意義調查」以網上問卷形式在今年6月進行，一共接觸2,900位來自香港市場的受訪者。
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