中石化油服（1033） 發盈喜，預計截至今年6月底止中期股東應佔利潤約4.52 億元（人民幣、下同），按年增38.7％，較去年同期增加了1.26 億元。而扣除非經常性損益後的净利潤約2.51億元。
集團指，純利增長是因公司把握住油田服務行業景氣上行周期，持續優化生產運行，與油公司強化一體化運行，提升工程技術服務能力。另外，優化市場布局，持續擴大海外市場高端業務佔比，新簽合同額較去年同期有較好增長。加上，深化人力、資產等資源優化，深挖降本潛力，推動創新優勢轉化為產業優勢，令經營業績保持穩健增長。
而非經營性損益預計增加，主要包括收到仲裁款沖回單項計提減值準備、根據巴西司法重組裁決結果沖回部分預計負債、非流動資產處置收益、政府補助等。
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