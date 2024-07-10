現時LET Group建議出售水晶虎項目的出價不少於9280萬美元（約7.25億港元），這較此前醞釀出售同一項目作價1.16億美元為少。是次出售所得，部份建議用作派特別息，每股約0.047港元，總派息額約為2.12億港元。按照LET Goup在凱升的持股比例計算，約可獲派回1.48億港元特別股息。

Major Success指出，由於俄羅斯因應俄烏戰爭面對的制裁日益嚴重，影響了水晶虎的客戶群，該項目的政治或營運風險正在升級。若繼續持有水晶虎，恐對日本及菲律賓的資產也帶來風險。因此在這個情況下，其認為藉此確定LET Group及凱升的股東意願的舉措適當，但是按例這屬非常重大出售行動，因此亦要確定最終集團是否有足夠資產或業務支持上市地位。

兩間公司至今繼續停牌，另行發公告交代。

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