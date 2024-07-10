政府統計處發表6月份中小企業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數由5月43.0下跌至41.4，未來一個月（7月）的業務收益展望動向指數為46.5。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數都下跌，特別是飲食業從39.1下跌至33.3，零售業則從42.9下跌至39.9。
進出口貿易業新訂單的現時動向指數從5月的45.2下跌至44.1，而未來一個月的新訂單展望動向指數為48.7。
政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在6月進一步減弱。對未來一個月業務情況的整體預期亦稍為轉弱，發言人補充，地緣政治局勢緊張，以及旅客和市民消費模式轉變會影響短期的營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。
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