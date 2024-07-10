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北京昭衍發盈警料上半年淨虧損逾1.36億

北京昭衍新藥研究（6127）發出盈利預警。其今年上半年度受到醫藥行業投融資熱度和市場需求變化影響，營業收入下降，同業競爭加劇亦致銷售訂單的利潤空間被壓縮，毛利率按年降低，同時實驗室服務業務凈利潤同比明顯下降，致發生小額虧損。

在此之外，其持有的生物資產因市價下跌，公允價值變動損失對業績持續產生消極影響。因此其料上半年度由盈轉虧，虧損介乎1.36億元至1.84億元（人民幣、下同）；若扣除非經常性損益計，淨虧損亦介乎1.63億至2.21億元。

該集團指出，實驗室服務業務凈利潤約為賺1094.11萬元至虧損2829.17萬元；生物資產公允價值變動亦帶來的凈損失約2.24億至2.47億元；資金管理收益仍然貢獻凈利潤約4959.62萬元到5481.69萬元。北京昭衍主要從事藥物非臨床安全性評價的領先合同研究，其在港於2020年上市，其股價昨天收報6.62元，跌2.65%。

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