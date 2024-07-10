在此之外，其持有的生物資產因市價下跌，公允價值變動損失對業績持續產生消極影響。因此其料上半年度由盈轉虧，虧損介乎1.36億元至1.84億元（人民幣、下同）；若扣除非經常性損益計，淨虧損亦介乎1.63億至2.21億元。

該集團指出，實驗室服務業務凈利潤約為賺1094.11萬元至虧損2829.17萬元；生物資產公允價值變動亦帶來的凈損失約2.24億至2.47億元；資金管理收益仍然貢獻凈利潤約4959.62萬元到5481.69萬元。北京昭衍主要從事藥物非臨床安全性評價的領先合同研究，其在港於2020年上市，其股價昨天收報6.62元，跌2.65%。

其他報道

盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息

Klook：84%受訪港人計劃在年底前外遊

中石化油服發盈喜 料上半年盈利升逾38%

丘鈦發盈喜 料中期多賺4至5倍

新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業

阿里減持雲音樂至5.19%

包浩斯首季港關6店 同店銷售跌9%

台積電6月收入按年升32.9% 上半年收入升28%

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低

全日沽空金額增12% 比率升至18% 逾兩個月高

恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億

三新股上市首日 一升兩跌 瑞昌國際一手帳面賺375元

艾睿鉑：2030年中國新能源汽車品牌或只有19個可存活

許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司

美銀：維持萬科「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.68%

羅兵咸據報擬在中國裁員過百人

三新股上市 兩跌一升 瑞昌國際現升近兩成

日央行本月或下調今年經濟增長預測

微軟據報放棄OpenAI董事會觀察員席位

中汽協：中國6月汽車銷量按年下降2.7%

盛洋投資恢復出售美國物業交易 總代價減至930萬美元

半日沽空金額增18% 盈富沽空增2.7倍