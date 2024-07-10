一小時生活圈下港人北上消費屬自然經濟活動

陳百里今日書面回覆立法會議員提問，就北上消費是否令非旅遊區的零售及飲食中小企經營困難，陳回應，在粵港澳大灣區「一小時生活圈」下，香港市民北上消費或內地市民南下購物，均是自然的經濟活動。而政府就不同經濟環節包括零售業銷貨額作出統計或調查，但沒有以區域作分項統計。

至於協助中小企轉型方面，陳百里指出，發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）資助香港非上市企業開拓共39個已與香港簽署自由貿易協定及／或促進和保護投資協定的經濟體的業務發展。此外，「工商機構支援基金」資助工商組織和專業團體等機構推行提升競爭力的項目，包括協助企業升級轉型。截至今年6月底，「BUD專項基金」批出接近8400宗申請，涉及超過51億元的資助額，當中約五成的申請涉及推行升級轉型的項目；而「工商機構支援基金」共批岀超過500宗申請，涉及約8.8億元的資助額。

他續稱，金管局今年3月聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布推出九項措施，以支持中小企業的融資需要及提升中小企業議價能力。在公布措施後的首兩個月，共有近7 000家中小企業受惠，涉及信貸額度超過150億元，包括向超過2000家中小企業提供「還息不還本」及部分還本等信貸支援，涉及金額82億元；向中小企業新批近1700宗信貸申請，為它們帶來73億元的資金以供周轉和拓展業務；及繼續向近3000家中小企業，提供寬減信貸申請費用、貸款承諾費、利息等優惠，為企業節省財務開支。

其他報道

西銳飛機據報以每股27.5元近下限價定價

北京昭衍發盈警料上半年淨虧損逾1.36億

港府：6月中小企營商氣氛減弱 7月展望亦轉弱

盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息

Klook：84%受訪港人計劃在年底前外遊

中石化油服發盈喜 料上半年盈利升逾38%

丘鈦發盈喜 料中期多賺4至5倍

新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業

阿里減持雲音樂至5.19%

包浩斯首季港關6店 同店銷售跌9%

台積電6月收入按年升32.9% 上半年收入升28%

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低

全日沽空金額增12% 比率升至18% 逾兩個月高

恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億

三新股上市首日 一升兩跌 瑞昌國際一手帳面賺375元

艾睿鉑：2030年中國新能源汽車品牌或只有19個可存活

許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司

美銀：維持萬科「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.68%

羅兵咸據報擬在中國裁員過百人

三新股上市 兩跌一升 瑞昌國際現升近兩成

日央行本月或下調今年經濟增長預測

微軟據報放棄OpenAI董事會觀察員席位