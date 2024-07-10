moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

商經局陳百里：BUD專項基金批出近8400宗申請 涉資51億

商務及經濟發展局副局長陳百里透露，政府資助港企升級轉型的「BUD專項基金」至上月底已批出接近8400宗申請，涉及資助額逾51億元，而金管局今年3月推出九項措施助中小企融資，兩個月間共有近7000家中小企業受惠，涉及信貸額度超過150億元。

一小時生活圈下港人北上消費屬自然經濟活動

陳百里今日書面回覆立法會議員提問，就北上消費是否令非旅遊區的零售及飲食中小企經營困難，陳回應，在粵港澳大灣區「一小時生活圈」下，香港市民北上消費或內地市民南下購物，均是自然的經濟活動。而政府就不同經濟環節包括零售業銷貨額作出統計或調查，但沒有以區域作分項統計。

至於協助中小企轉型方面，陳百里指出，發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）資助香港非上市企業開拓共39個已與香港簽署自由貿易協定及／或促進和保護投資協定的經濟體的業務發展。此外，「工商機構支援基金」資助工商組織和專業團體等機構推行提升競爭力的項目，包括協助企業升級轉型。截至今年6月底，「BUD專項基金」批出接近8400宗申請，涉及超過51億元的資助額，當中約五成的申請涉及推行升級轉型的項目；而「工商機構支援基金」共批岀超過500宗申請，涉及約8.8億元的資助額。

他續稱，金管局今年3月聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布推出九項措施，以支持中小企業的融資需要及提升中小企業議價能力。在公布措施後的首兩個月，共有近7 000家中小企業受惠，涉及信貸額度超過150億元，包括向超過2000家中小企業提供「還息不還本」及部分還本等信貸支援，涉及金額82億元；向中小企業新批近1700宗信貸申請，為它們帶來73億元的資金以供周轉和拓展業務；及繼續向近3000家中小企業，提供寬減信貸申請費用、貸款承諾費、利息等優惠，為企業節省財務開支。

其他報道

西銳飛機據報以每股27.5元近下限價定價

北京昭衍發盈警料上半年淨虧損逾1.36億

港府：6月中小企營商氣氛減弱 7月展望亦轉弱

盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息

Klook：84%受訪港人計劃在年底前外遊

中石化油服發盈喜　料上半年盈利升逾38%

丘鈦發盈喜 料中期多賺4至5倍

新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業

阿里減持雲音樂至5.19%

包浩斯首季港關6店  同店銷售跌9%

台積電6月收入按年升32.9% 上半年收入升28%

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7%  料全月180億較市場預估低

全日沽空金額增12% 比率升至18% 逾兩個月高

恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億

三新股上市首日 一升兩跌 瑞昌國際一手帳面賺375元

艾睿鉑：2030年中國新能源汽車品牌或只有19個可存活

許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司

美銀：維持萬科「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.68%

羅兵咸據報擬在中國裁員過百人

三新股上市 兩跌一升 瑞昌國際現升近兩成

日央行本月或下調今年經濟增長預測

微軟據報放棄OpenAI董事會觀察員席位