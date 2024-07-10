彭博引述消息指，匯控（0005）正在重組投資銀行業務的數個部門，覆蓋不同行業的部門將會進行整合，以提高銀行家的工作效率，為利率開始一旦開始下行，淨利息收入下降作準備。
匯控重組整合與花旗（美：C）等同業做法相似，花旗近年來合併了旗下多個行業部門，例如創建專注於技術和通信公司的超級團隊，另一個團隊覆蓋醫療健保、消費者和零售公司，該行另在2021年，將能源、電力和化工團隊歸並成新的自然資源團隊。
彭博早前亦指為減緩招聘速度，已經不再補充近幾個月來離職或辭職的部分員工。該行亦要求投資銀行家控制差旅和招待開支，並鼓勵他們每天安排至少3次客戶會議，以充分利用出差時間。在最近一次公司員工會議，匯控就出差預期提醒了一些部門的員工。
匯控回應彭博社，服務客戶為其首要任務，因此要確保把合適人才放在合適地方。匯控將於本月31日公布第二季業績，彭博綜合市場估計收入為161億美元，按年下降4.9%，利潤也料會下降。
其他報道
盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息
新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業
摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低
恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億
許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司