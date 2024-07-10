騰訊向員工指，過去兩年外部環境變化令更愈多員工期望每月可有更穩定的現金流，亦有員工反映擔心住房補貼結束後，收入出現波動甚至直接下滑。經過慎重評估後，決定今年除了正常進行年度薪酬回顧的基礎上，對薪酬結構做出調整。

騰訊將服務獎的發放時間由年底改為均攤到12個月固定薪酬之中；住房補貼由原先固定額度為北上廣深地區每月4000元、成都2000元，現調整為按15個月發放，並直接計入月薪。7月1日後加入的員工將不再設立租房補貼，將參考更新後的薪酬區間，提供更有市場競爭力的薪酬。

據騰訊2023年報，騰訊擁有105,417名員工，按年減少3019名，總酬金成本為1076.8億元人民幣，按年減少3%。以此推算，去年騰訊人均年度酬金超過120萬元人民幣。

騰訊今日收市報377.6元，跌0.89%。

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