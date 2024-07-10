據內媒報道，騰訊（0700）將調整員工薪酬福利政策，將員工服務獎（年終雙糧）和住房補貼「易居計劃」平均攤分在每月月薪，以提升員工每月到手收入，相關調整7月1日正式生效，8月5日的發薪日執行。
騰訊向員工指，過去兩年外部環境變化令更愈多員工期望每月可有更穩定的現金流，亦有員工反映擔心住房補貼結束後，收入出現波動甚至直接下滑。經過慎重評估後，決定今年除了正常進行年度薪酬回顧的基礎上，對薪酬結構做出調整。
騰訊將服務獎的發放時間由年底改為均攤到12個月固定薪酬之中；住房補貼由原先固定額度為北上廣深地區每月4000元、成都2000元，現調整為按15個月發放，並直接計入月薪。7月1日後加入的員工將不再設立租房補貼，將參考更新後的薪酬區間，提供更有市場競爭力的薪酬。
據騰訊2023年報，騰訊擁有105,417名員工，按年減少3019名，總酬金成本為1076.8億元人民幣，按年減少3%。以此推算，去年騰訊人均年度酬金超過120萬元人民幣。
騰訊今日收市報377.6元，跌0.89%。
其他報道
盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息
新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業
摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低
恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億
許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司