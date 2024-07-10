鷹美（2368）公布，在2019年1月向李寧（2331）出售旗下公司動能20%股權後，動能成為公司持有80%的間接附屬公司，而李寧被視為附屬公司的關連人士。而公司則自2019年8月起，除了動能外，旗下三間間接附屬裕美（汕頭）、鷹美（宜豐）及鷹美（佛山）亦與李寧進行與動能過往相同的交易，並漏報相關持續關連交易。
相關持續關連交易涉及銷售運動服飾成品，並在過往截至3月底的2019年度至2024年度，集團與李寧就過往交易進行之銷售額分別為6482.8萬元人民幣（下同）、2.79億元、2.77億元、3.59億元、4.76億元及6.6億元，合計涉及21.16億元。
集團現與李寧就持續交易訂立現時框架協議，同樣涉及銷售運動服飾成品，上述間接附屬公司所涉及的持續交易進行的銷售額分別為1.86億元及6591.8萬元。
於截至2025年3月底止及2026年3月底止的年度，現時框架協議項下銷售運動服飾之總年度上限將分別不超過8.5億元及8.5億元。
鷹美指，未有作出即時披露乃由於公司管理層之無心之失。公司已為全體董事及高級管理層、相關人員安排一次專項及全面培訓﹔已實施額外措施，以加強集團之呈報及存檔系統以及內部監控程序，並於日後加強對 所有管理人員之培訓及溝通等。
為確保遵守持續關連交易之規定，以及確保現時框架協議項下擬進行之交易按公平合理基準並，公司已採納以下內部監控措施，包括管理層將會定期審閱現時框架協議項下進行之交易，並會覆核其條款之遵守情況；高級管理層已設立一套監控系統，每月監控現時框架協議項下之交易金額，以確保有關交易金額並未且預期不會超逾獲批准之年度上限；獨立非執行董事將獲提供現時框架協議，以及管理層就交易詳情編製之報告，以供其對持續交易進行年度審閱；及公司核數師亦會對現時框架協議項下擬進行之持續交易進行年度審閱。
其他報道
商經局陳百里：BUD專項基金批出近8400宗申請 涉資51億
盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息
新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業
摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低
恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億
許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司