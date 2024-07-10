相關持續關連交易涉及銷售運動服飾成品，並在過往截至3月底的2019年度至2024年度，集團與李寧就過往交易進行之銷售額分別為6482.8萬元人民幣（下同）、2.79億元、2.77億元、3.59億元、4.76億元及6.6億元，合計涉及21.16億元。

集團現與李寧就持續交易訂立現時框架協議，同樣涉及銷售運動服飾成品，上述間接附屬公司所涉及的持續交易進行的銷售額分別為1.86億元及6591.8萬元。

於截至2025年3月底止及2026年3月底止的年度，現時框架協議項下銷售運動服飾之總年度上限將分別不超過8.5億元及8.5億元。

鷹美指，未有作出即時披露乃由於公司管理層之無心之失。公司已為全體董事及高級管理層、相關人員安排一次專項及全面培訓﹔已實施額外措施，以加強集團之呈報及存檔系統以及內部監控程序，並於日後加強對 所有管理人員之培訓及溝通等。

為確保遵守持續關連交易之規定，以及確保現時框架協議項下擬進行之交易按公平合理基準並，公司已採納以下內部監控措施，包括管理層將會定期審閱現時框架協議項下進行之交易，並會覆核其條款之遵守情況；高級管理層已設立一套監控系統，每月監控現時框架協議項下之交易金額，以確保有關交易金額並未且預期不會超逾獲批准之年度上限；獨立非執行董事將獲提供現時框架協議，以及管理層就交易詳情編製之報告，以供其對持續交易進行年度審閱；及公司核數師亦會對現時框架協議項下擬進行之持續交易進行年度審閱。

其他報道

匯控據報擬整合投行業務部門

騰訊取消雙糧和住屋補貼 將平均攤分至月薪

長城汽車料上半年賺最多73億元人幣

商經局陳百里：BUD專項基金批出近8400宗申請 涉資51億

西銳飛機據報以每股27.5元近下限價定價

北京昭衍發盈警料上半年淨虧損逾1.36億

港府：6月中小企營商氣氛減弱 7月展望亦轉弱

盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息

Klook：84%受訪港人計劃在年底前外遊

中石化油服發盈喜 料上半年盈利升逾38%

丘鈦發盈喜 料中期多賺4至5倍

新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業

阿里減持雲音樂至5.19%

包浩斯首季港關6店 同店銷售跌9%

台積電6月收入按年升32.9% 上半年收入升28%

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低

全日沽空金額增12% 比率升至18% 逾兩個月高

恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億

三新股上市首日 一升兩跌 瑞昌國際一手帳面賺375元

艾睿鉑：2030年中國新能源汽車品牌或只有19個可存活

許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司

美銀：維持萬科「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.68%