路透社報道，據三名知情人士指，中國財政部正在對四大會計師事務所為本土企業所做的工作進行更嚴格的檢查，主要針對德勤、安永、羅兵咸永道（內地稱普華永道）、畢馬威及其對一些金融公司和高槓桿企業的審計。
這項調查始於幾個月前，是在監管部門對中國恒大（3333）的「中介機構」進行調查之後展開，「中介機構」指的是審計公司、評級機構和其他金融服務提供商。
知情人士指出，財政部對四大會計師事務所的審計工作進行例行檢查，但今年要求提供的文件比以往多得多，審計公司被迫面對的質詢數量也大幅增加。
據兩位知情人士透露，財政部特別關注債台高築省份、「體質欠佳」小銀行的審計工作。中國資產管理公司的審計工作也受到密切關注，對高槓桿國有企業和房地產開發商的審計也受到嚴格檢視。
早前被法庭頒令清盤的恒大，被監管機構發現虛報780億美元收入。彭博社5月報道，負責審計的羅兵咸永道面臨最少10億元人民幣的破紀錄罰款。路透社指，有關罰則尚待確定，不大可能在月內公布。
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