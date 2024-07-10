這項調查始於幾個月前，是在監管部門對中國恒大（3333）的「中介機構」進行調查之後展開，「中介機構」指的是審計公司、評級機構和其他金融服務提供商。

知情人士指出，財政部對四大會計師事務所的審計工作進行例行檢查，但今年要求提供的文件比以往多得多，審計公司被迫面對的質詢數量也大幅增加。

據兩位知情人士透露，財政部特別關注債台高築省份、「體質欠佳」小銀行的審計工作。中國資產管理公司的審計工作也受到密切關注，對高槓桿國有企業和房地產開發商的審計也受到嚴格檢視。

早前被法庭頒令清盤的恒大，被監管機構發現虛報780億美元收入。彭博社5月報道，負責審計的羅兵咸永道面臨最少10億元人民幣的破紀錄罰款。路透社指，有關罰則尚待確定，不大可能在月內公布。

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