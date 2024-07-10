會財局稱，有關指控是指羅兵咸未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適用的法律及法規要求；向中國恒大提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；以及未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。

至於有關對中國恒大審計質素的指控，會財局正就羅兵咸的相關審計，進行獨立調查，相關調查仍在進行中。考慮到公眾指控的嚴重性、公眾對會計專業誠信的信心的潛在影響，以及事件牽涉的公眾利益，會財局決定作出公布。

該局亦敦促公眾透過官方渠道直接向會財局匯報任何投訴或舉報指控，讓會財局能夠徹底、有效及保密地調查個案，從而維護調查過程的公平性及完整性，並保障公眾利益。

其他報道

匯控據報擬整合投行業務部門

騰訊取消雙糧和住屋補貼 將平均攤分至月薪

長城汽車料上半年賺最多73億元人幣

商經局陳百里：BUD專項基金批出近8400宗申請 涉資51億

西銳飛機據報以每股27.5元近下限價定價

北京昭衍發盈警料上半年淨虧損逾1.36億

港府：6月中小企營商氣氛減弱 7月展望亦轉弱

盧衍溢為首公司向LET Group提7.25億元售俄渡假村 凱升擬派特別息

Klook：84%受訪港人計劃在年底前外遊

中石化油服發盈喜 料上半年盈利升逾38%

丘鈦發盈喜 料中期多賺4至5倍

新加坡過江龍「石磨樂豆Jollibean」接手「大渣哥」德福舊舖 預計本月開業

阿里減持雲音樂至5.19%

包浩斯首季港關6店 同店銷售跌9%

台積電6月收入按年升32.9% 上半年收入升28%

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7% 料全月180億較市場預估低

全日沽空金額增12% 比率升至18% 逾兩個月高

恒指跌51點 跌穿250天線 連跌4日 逾兩個月收市新低 成交重上千億

三新股上市首日 一升兩跌 瑞昌國際一手帳面賺375元

艾睿鉑：2030年中國新能源汽車品牌或只有19個可存活

許正宇：博時紅利指數ETF在港首掛 冀引導資金投放港股央企上市公司

美銀：維持萬科「跑輸」評級 下調目標價 憂慮中長線流動性

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.68%