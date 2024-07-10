會計及財務匯報局因應4月19日發布新聞稿，針對傳媒廣泛報導一份有關指控羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，及其對中國恒大（3333）審計質素有缺失的舉報信，作出跟進。會財局對羅兵咸就舉報信中的指控完成的內部調查進行嚴謹的審查，有關審查已結束，在過程中所收集的證據，不足以支持對羅兵咸的質量管理系統指控。
會財局稱，有關指控是指羅兵咸未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適用的法律及法規要求；向中國恒大提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；以及未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。
至於有關對中國恒大審計質素的指控，會財局正就羅兵咸的相關審計，進行獨立調查，相關調查仍在進行中。考慮到公眾指控的嚴重性、公眾對會計專業誠信的信心的潛在影響，以及事件牽涉的公眾利益，會財局決定作出公布。
該局亦敦促公眾透過官方渠道直接向會財局匯報任何投訴或舉報指控，讓會財局能夠徹底、有效及保密地調查個案，從而維護調查過程的公平性及完整性，並保障公眾利益。
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