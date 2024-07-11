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美債息回軟 標指、納指再破頂 道指升429點 逾一個月高

美債息回軟，債息倒掛擴闊，金龍指數下跌，美股上升，道指創逾一個月高，標指、納指再創即市及收市新高。聯儲局主席鮑威爾表示，他相信通脹正在降溫，但對通脹率能否可持續回落至2%尚無足夠信心。市場關注美國周四將公布的6月份CPI數據，摩根大通預測核心CPI按月上升0.15%至0.20%的可能性最大，花旗警告CPI數據或令美股大幅震盪。彭博社報道，據悉蘋果預計2024年新款iPhone出貨量將比前一款增長10%，達到至少9,000萬部。

道瓊斯工業平均指數收漲429點，升幅1.1%，報39721點。標普500指數收漲56點，升幅1.03%，報5633點。納斯達克綜合指數收漲218點，或1.19%，報18647點。

聯合能源升1.7%，報500.93美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而Visa跌0.92%，報263元，拖累道指16點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報232.98元，升1.88%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報191.18元，升1.16%，亞馬遜(美：AMZN)收市報199.79元，升0.22%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報534.69元，升0.88%，英偉達(美：NVDA)收市報134.91元，升2.68%，微軟(美：MSFT)收市報466.25元，升1.46%，Tesla (美：TSLA)收市報263.26元，升0.35%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.92%，報516點。德國DAX指數收漲0.94%，報18407點；法國CAC 40指數漲0.87%，報7573點；英國富時100指數收漲0.66%，報8193點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.05%，報5979點。

美國2年期債息曾跌最多0.55%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見4.6011厘，是7月5日4.5973厘後最低。收市報4.62厘，是7月5日後收市新低，當日報4.6035厘。連跌2日，累計跌0.0086厘，對上一次連跌2日是7月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月3日。

美國10年期債息曾跌最多0.73%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。低見4.2646厘，是7月8日4.2627厘後最低。收市報4.2841厘，是7月8日後收市新低，當日報4.2783厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至35.432基點，是7月8日36.038基點後最闊。收市報33.798基點，是7月8日後收市最闊，當日報35.438基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至111.167基點，是7月9日112.5基點後最闊。收市報109.215基點，是7月8日後收市最闊，當日報110.09基點。

金龍指數曾跌最多0.26%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.41%。低見5966.77點，是7月9日5846.91點後最低。收市報5979.52點，是7月8日後收市新低，當日報5842.25點。第1日陰燭。

道指曾升最多1.13%，是5月31日後最大升幅，當日升幅為1.6%。高見39736.2點，是5月22日39890.91點後最高。收市報39721.36點，是5月21日後收市新高，當日報39872.99點。

標指曾升最多1.05%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為1.05%。高見5635.39點，創上市新高。收報5633.91點，升1.02%，創收市價計新高。連升7日，累計升173.43點，對上一次連升7日是2023年11月7日。

納指曾升最多1.23%，是6月25日後最大升幅，當日升幅為1.36%。高見18655.19點，創上市新高。收報18647.45點，升1.18%，創收市價計新高。連升7日，累計升914.85點，對上一次連升7日是6月18日。

 

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