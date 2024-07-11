個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.87%，折合報379.91元；阿里巴巴（9988）升0.4%，折合報74.21元；美團（3690）升0.16%，折合報116.02元；匯控（0005）升0.51%，折合報67.48元；建行（0939）升1.09%，折合報5.42元。

道期現跌0.087%；標期現跌0.09%；納期現跌0.11%。日本東證指數現升0.93%；韓國KOSPI指數現升0.67%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.86%。

VIX指數隔晚升2.71%或0.34點，報12.85點。

紐油現升0.41%或0.34美元，報82.44美元；布油現升0.36%或0.31美元，報85.39美元；金價現升0.06%或1.59美元，報2372.85美元；LME 銅期貨隔晚升0.36%或36美元，報9905美元。比特幣現升0.11%或65.46美元，報57470.41美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2841厘。

今日焦點股份可留意：

中國電力（2380）料上半年盈利增長最多55%至28.7億人幣。

馬鋼（0323）料上半年虧損顯著收窄至11.5億人幣。

鷹美（2368）2019年起漏報與李寧（2331）關連交易，涉21億人幣。

匯控（0005）據報擬整合投行業務部門。

騰訊（0700）取消雙糧和住屋補貼，將平均攤分至月薪。

長城汽車（2333）料上半年賺最多73億元人幣。

北京昭衍（6127）發盈警料上半年淨虧損逾1.36億。

盧衍溢為首公司向LET Group（1383）提7.25億元售俄渡假村，凱升擬派特別息。

中石化油服（1033）發盈喜 料上半年盈利升逾38%。

丘鈦（1478）發盈喜，料中期多賺4至5倍。

阿里（9988）減持雲音樂（9899）至5.19%。

包浩斯（0483）首季港關6店，同店銷售跌9%。

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7%，料全月180億較市場預估低。

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