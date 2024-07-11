恒指今早高開157點或0.91%，報17629點，大市成交金額17億元；國指今早高開52點或0.85%，報6303點。恒生科技指數開市報3637點，升1.03%。上升股份比例為11.01%，下跌為1.65%，無升跌為87.32%。