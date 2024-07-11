恒指今早高開157點或0.91%，報17629點，大市成交金額17億元；國指今早高開52點或0.85%，報6303點。恒生科技指數開市報3637點，升1.03%。上升股份比例為11.01%，下跌為1.65%，無升跌為87.32%。
藍籌61隻升，7隻下跌，14隻無升跌。中升（0881）升3.89%，報12.28元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌1.48%，報385.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，3隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報31.2元，升5.41%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報385.8元，跌1.48%。
恒指重上250天線(17495.29點)，上試10天線(17715.88點)。科指重上100天線(3619.26點)，上試20天線(3656.96點)，高於10天線(3596.16點)。
中國電力（2380）料上半年盈利增長最多55%至28.7億人幣。開市報3.98元，無升跌。
馬鋼（0323）料上半年虧損顯著收窄至11.5億人幣。無成交，報1.09元。
鷹美（2368）2019年起漏報與李寧（2331）關連交易，涉21億人幣。鷹美無成交，報4.53元。李寧（2331）開市報15元，升1.21%。
匯控（0005）據報擬整合投行業務部門。開市報67.15元，升0.98%。
騰訊（0700）取消雙糧和住屋補貼，將平均攤分至月薪。開市報379.4元，升0.48%。
長城汽車（2333）料上半年賺最多73億元人幣。開市報13.2元，升4.1%。
北京昭衍（6127）發盈警料上半年淨虧損逾1.36億。開市報6.88元，升3.93%。
盧衍溢為首公司向LET Group（1383）提7.25億元售俄渡假村，凱升擬派特別息。停牌。
中石化油服（1033）發盈喜 料上半年盈利升逾38%。無成交，報0.5元。
丘鈦（1478）發盈喜，料中期多賺4至5倍。開市報4.29元，升6.72%。
阿里（9988）減持雲音樂（9899）至5.19%。阿里開市報74元，升1.23%。雲音樂（9899）無成交，報96.5元。
包浩斯（0483）首季港關6店，同店銷售跌9%。無成交，報0.32元。
摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7%，料全月180億較市場預估低。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）無成交，報5.03元。美高梅中國（2282）無成交，報12.08元。澳博（0880）開市報2.47元，無升跌。永利澳門（1128）開市報6.19元，升0.98%。銀河娛樂（0027）開市報34.35元，升1.48%。金沙中國（1928）開市報16.48元，升1.85%。
破頂股包括，味丹國際（2317）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升3.45%；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元。
異動股
上升異動股，包括，沛然環保（8320）開市報0.086元，升14.67%；榮陽實業（2078）開市報0.15元，升11.11%；彩生活（1778）開市報0.208元，升10.64%；鼎石資本（0804）開市報0.33元，升10%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.243元，升8.97%；能源國際投資（0353）開市報0.62元，升8.77%；丘鈦（1478）開市報4.29元，升6.72%；中廣核礦業（1164）開市報2.48元，升5.98%；合景悠活（3913）開市報0.38元，升5.56%。
下跌異動股，包括，駿東控股（8277）開市報0.184元，跌11.96%；紫元元（8223）開市報1.51元，跌10.65%；百奧家庭互動（2100）開市報0.217元，跌6.87%；中達集團控股（0139）開市報0.014元，跌6.67%；百望（6657）開市報48.1元，跌6.6%；新華保險（1336）開市報14.76元，跌5.51%；國美零售（0493）開市報0.026元，跌3.7%；易生活控股（0223）開市報0.27元，跌3.57%；權威金融（0397）開市報0.126元，跌3.08%；申萬宏源（6806）開市報1.38元，跌2.82%。
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