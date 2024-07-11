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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌1.42點子至4.58577%，是7月8日後最低，當日報4.5472%。對上一次終止3連升是6月26日，當日拆息報4.7%。

港元現報7.8097元升值15點子，曾貶值最多13點子，報7.8125元，亦曾升值最多21點子，報7.8091元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.44點子至4.41274%，是7月3日後最低；1星期HIBOR無升跌報4.5%，是7月10日後最低；2星期HIBOR跌0.68點子至4.5%，是7月8日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.99點子至4.7%，是5月20日後最低；6個月期HIBOR跌0.99點子至4.8%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌2.63點子至4.91113%，是5月17日後最低。

美元指數現報104.947貶值0.101點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44085%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8459%，連續3日收窄，利差是2024年7月01日後最窄，當日差距為-0.8384%。

對上一次連續3日收窄，是2024年6月19日，當日利差報-0.9279%。

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