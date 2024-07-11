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特朗普點名朱克伯格 ：若我當選總統 就拉你去坐監！

美國共和黨總統候選人特朗普在社交媒體上發文稱，如果他在今年11月再次當選總統，「選舉舞弊者」將被監禁，並提到Meta行政總裁朱克伯格的名字。

特朗普在旗下社交平台Truth Social發文表示：「他們無恥至極！我只能說，如果我當選總統，我們將以前所未有的力度追查選舉舞弊者，把他們送進監獄。」他又指：「我們已經知道你是誰了，別這樣做！ZUCKERBUCKS（指朱克伯格利用捐款影響選舉）小心點！」

去年2月，特朗普指控朱克伯格在選舉中作弊，並發布了一篇報道連結。報道指，朱克伯格向喬治亞州選舉委員會捐贈200萬美元，籲當局對此事展開調查。

特朗普和朱克伯格不和可追溯於數年前。2020年6月，Facebook因允許特朗普發表暴力言論而遭受外界批評，朱克伯格後來表態指，對特朗普的煽動性言論感到震驚和反感。

在2021年1月6日，美國國會山莊騷亂事件發生後，特朗普被禁止使用Facebook，支持特朗普的示威者衝進美國國會大廈，最終造成5死多傷。不過，Facebook已在去年1月解除特朗普的禁令。

 

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