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恒指半日升268點 內地新策 A股升、人幣轉強 北水流入大減、港股成交降

中證監暫停轉融券業務、收緊高頻交易規定，雖然截至6月底每日融券賣出額佔A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，不過，大華繼顯認為短期內將觸平淡倉，A股今早高開，創業板曾升逾2.6%，創下4月底以最大升幅。另外，市場觀望今晚美國通脹數據，美期向下，亞股則普遍承接隔晚美股升勢而向上。港股受惠中美因素，曾升最多324點，高見17796點，是7月5日後最高。

內地新策推高股市、成交，港股、北水則減。A股兩市半日成交5281億元人民幣，較上日大增800億元人民幣，而港股半日成交539億元，較上日的577億元減少6.5%，北水流入更大減96%。資金、匯價方面亦有變動，如今早港元拆息普遍向下，離岸人民幣升值至7.2845元，是7月8日7.2844元後最強；在岸人民幣升值至7.2695元，是7月8日7.2667元後最強。

恒指今早高開157點，高位升324點，低位升149點，高低波幅175點。上升股份比例為33.49%，下跌為16.15%，無升跌為50.35%。

恒指半日升268點或1.54%，報17740點，大市成交金額539億元；國指升90點或1.44%，報6341點。恒生科技指數收報3673點，升2.04%。

藍籌股成交金額215.55億元，佔大市成交39.99%；科指成份股成交金額116.97億元，佔大市成交21.7%；國指成份股成交金額184.82億元，佔大市成交34.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.48%，至77.76億元，佔大市成交14.4%。牛熊證成交金額39.65億元，減少17.51%；窩輪成交金額38.1億元，增加5.92%。

藍籌75隻升，6隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升5.08%，收報12.42元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌2.56%，收報22.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報32.65元，升10.3%；跌幅最大的是攜程（9961）收報390元，跌0.41%。

恒指升穿10天線(17727.01點)、250天線(17495.73點)。科指升穿20天線(3658.77點)、100天線(3619.62點)。

北水南下合計淨流入0.34億元，較上日減少96.01%，連續第12日流入，累計流入290.69億元，對上一次連續12日淨流入是5月31日。

蘋果新款iPhone出貨量據報較上代增10%。手機設備股上升，鴻騰（6088）收報3.74元，升0.27%。丘鈦（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%。舜宇（2382）收報47.35元，升2.71%。高偉電子（1415）創上市新高，見25.7元，收報24.6元，升1.03%。瑞聲（2018）創52周高，見34.6元，收報34.05元，升5.09%。比亞迪電子（0285）收報36.9元，升1.37%。信利國際（0732）創52周高，見1.08元，收報1.08元，升9.09%。富智康（2038）收報0.88元，升4.76%。小米（1810）收報16.54元，升2.61%。

中國電力（2380）料上半年盈利增長最多55%至28.7億人幣。收報3.84元，跌3.52%。

馬鋼（0323）料上半年虧損顯著收窄至11.5億人幣。收報1.11元，升1.83%。

鷹美（2368）2019年起漏報與李寧（2331）關連交易，涉21億人幣。鷹美收報4.53元，無升跌。李寧（2331）收報15.14元，升2.16%。

匯控（0005）據報擬整合投行業務部門。收報67.1元，升0.9%。

騰訊（0700）取消雙糧和住屋補貼，將平均攤分至月薪。收報383.6元，升1.59%。

長城汽車（2333）料上半年賺最多73億元人幣。收報12.38元，跌2.37%。

北京昭衍（6127）發盈警料上半年淨虧損逾1.36億。收報7.37元，升11.33%。

盧衍溢為首公司向LET Group（1383）提7.25億元售俄渡假村，凱升擬派特別息。停牌。

中石化油服（1033）發盈喜　料上半年盈利升逾38%。收報0.52元，升4%。

丘鈦（1478）發盈喜，料中期多賺4至5倍。創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%。

阿里（9988）減持雲音樂（9899）至5.19%。阿里收報74.9元，升2.46%。雲音樂（9899）收報96.2元，跌0.31%。

包浩斯（0483）首季港關6店，同店銷售跌9%。收報0.32元，無升跌。

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7%，料全月180億較市場預估低。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.1元，升1.39%。美高梅中國（2282）收報12.28元，升1.66%。澳博（0880）收報2.51元，升1.62%。永利澳門（1128）收報6.26元，升2.12%。銀河娛樂（0027）收報34.25元，升1.18%。金沙中國（1928）收報16.6元，升2.6%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見25.7元，收報24.6元，升1.03%；宏利金融－Ｓ（0945）創上市新高，見210.8元，收報210.4元，升0.67%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.93元，收報3.89元，升1.04%；昇能集團（2459）創上市新高，見17.6元，收報17.56元，升2.33%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.02元，收報35.02元，升0.23%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見393.7元，收報393.7元，升0.74%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見9.06元，收報9.06元，升0.67%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見234元，收報234元，升0.73%；華夏納指（3086）創上市新高，見42.02元，收報42.02元，升0.82%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.58元，收報27.56元，升1.62%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.46元，收報22.46元，升0.54%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.64元，收報16.64元，升0.85%；方舟雲康（6086）創上市新高，見6.71元，收報6.3元，升7.88%；如祺出行（9680）創上市新高，見40.05元，收報35元，升3.24%；丘鈦（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%；瑞聲（2018）創52周高，見34.6元，收報34.05元，升5.09%；信利國際（0732）創52周高，見1.08元，收報1.08元，升9.09%；世界華文媒體（0685）創52周高，見0.249元，收報0.24元，升0.42%；千百度（1028）創52周高，見0.29元，收報0.27元，升8.43%；米格國際控股（1247）創52周高，見1.69元，收報1.68元，升5%；丘鈦科技（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%；瑞聲科技（2018）創52周高，見34.6元，收報34.05元，升5.09%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.116元，收報0.124元，跌1.59%；卡姆丹克（0712）低見0.081元，收報0.088元，跌33.33%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.081元，收報0.088元，跌33.33%；瑞安建業（0983）低見0.45元，收報0.45元，跌4.26%；新晨動力（1148）低見0.178元，收報0.181元，無升跌；ＭＩ能源（1555）低見0.021元，收報0.023元，升4.55%；匯量科技（1860）低見2.25元，收報2.3元，跌0.86%；飛揚集團（1901）低見0.086元，收報0.093元，升2.2%；西王置業（2088）低見0.035元，收報0.036元，跌21.74%；正味集團（2147）低見0.06元，收報0.062元，無升跌。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，美麗華酒店（0071）低見9.4元，收報9.44元，升0.43%；香港中旅（0308）低見1.14元，收報1.15元，無升跌；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.81元，升1.69%；澳優（1717）低見1.88元，收報1.94元，跌3%；中星集團控股（0055）低見0.18元，收報0.188元，跌3.59%；STYLAND HOLD（0211）低見0.142元，收報0.142元，跌1.39%；利基控股（0240）低見0.99元，收報1元，無升跌；陳唱國際（0693）低見1.16元，收報1.16元，跌10.77%；佐丹奴國際（0709）低見1.78元，收報1.81元，升1.69%；首惠產業金融（0730）低見0.111元，收報0.111元，跌5.13%。

異動股

上升異動股，包括，北海康成－Ｂ（1228）收報0.43元，升34.38%；強泰環保（1395）收報0.131元，升31%；宋都服務（9608）收報0.166元，升27.69%；汽車街（2443）收報7.78元，升24.68%；丘鈦（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%；倩碧控股（8367）收報0.098元，升24.05%；北京體育文化（1803）收報0.094元，升23.68%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.016元，升23.08%；首創鉅大（1329）收報0.29元，升18.85%。

下跌異動股，包括，卡姆丹克（0712）創上市新低，見0.081元，收報0.088元，跌33.33%；華星控股（8237）收報0.019元，跌24%；西王置業（2088）創上市新低，見0.035元，收報0.036元，跌21.74%；德萊建業（1546）收報0.073元，跌21.51%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.126元，跌18.71%；C-LINK SQ（1463）收報0.46元，跌16.36%；中昌國際控股（0859）收報0.098元，跌14.78%；CMON（1792）收報0.042元，跌14.29%；子不語（2420）收報3.31元，跌14.25%；新石文化（1740）收報0.106元，跌13.82%。

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