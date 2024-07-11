中證監暫停轉融券業務、收緊高頻交易規定，雖然截至6月底每日融券賣出額佔A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，不過，大華繼顯認為短期內將觸平淡倉，A股今早高開，創業板曾升逾2.6%，創下4月底以最大升幅。另外，市場觀望今晚美國通脹數據，美期向下，亞股則普遍承接隔晚美股升勢而向上。港股受惠中美因素，曾升最多324點，高見17796點，是7月5日後最高。