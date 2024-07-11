近年內地樓市不景氣，割價促銷不斷。據內地《每日經濟新聞》報道，在去庫存壓力較大的東莞市，市傳長實（1113）在當地的項目「海逸豪庭」大降價，推出30套特價房，最低約每平方米1.3萬元（人民幣、下同），兩房單位總價90萬元起，首付13萬元；三房單位總價120萬元，首付10萬元等。
報道指，經向該盤置業顧問查詢後，獲悉每平方米1.3萬元的戶型已賣完，只是噱頭﹔現在只有每平方米1.4萬元的戶型，每天都在賣，剩下10套現房，若全款購買，現在買明天就能收樓。
報道指，海逸豪庭是長實旗下和記黃埔開發，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總佔地約7000畝，總建筑面積達200萬平方米，擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝單盤之一。
該盤的官方微信號此前還推出了8套團購房源，標明「限時限量發售，現樓交付」，約每平方米1.4萬至1.5萬元，首付14萬元起，是建筑面積69至125平方米的洋房產品。
據東莞市住建局官網獲悉，海逸豪庭最近一期取得預售證的時間為2023年6月，備案單價每平方米3.1萬至4.3萬元。而此前取得預售證的時間，就要追溯到2022年2月和2021年12月等內地樓市依然火熱的時間。
報道引述東莞資深地產從業人士指，海逸豪庭這批產品毛坯備案價約每平方米2.4萬至2.7萬元，從這個角度看是相當於打了5折。但這批洋房備案已久，所以不能說是「跳水」或者突降，只能說是降價走量。
中指研究院華南分院研究主管陳雪強則分析指，海逸豪庭降價出售不是偶然，而是以價換量營銷策略。近幾年東莞新房市場成交相對低迷，月均成交套數基本上在2000套左右，即使在全市放開限購等政策之下，市場成交依然維持低位，開發商去化壓力較大。
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