保誠首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，除了內地客查詢和使用醫療服務增加，香港客戶到內地使用複雜治療亦有上升，目前該行於中國內地的指定醫院名單，由4200間醫院擴展至1.4萬間二級以上醫院，為業界最多。今年他們大幅加強銷售團體對醫療保障產品的培訓、理解和支持，加上產品設計和增值服務，相信業務會有正面增長。

保誠公布推出針對經常來往香港與內地人士的高端醫療自由行計劃，提供四個覆蓋不同保障地區的計劃選項，設有不同計劃提供自付額選項，提供預防、診斷、治療到復康保障。

保誠首席產品管理總監馮偉成表示，該產品相對內地保單，可保證終身續保、子女可單獨投保，亦有三大危疾額外復康護理。相對香港保單，則全數保障包括特需部及國際部内地醫院標準單人房之主要合資格的住院及外科手術費用，在內地就醫時會相對香港、海外自動調低自付額，內地與香港客戶保費亦會相同。他指目前本地市場較着重自願醫保，以及將自願醫保加入一些功能用於大灣區或國際計劃，該行則是重新設計產品以符合當地醫療需求。

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