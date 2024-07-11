近日升中放榜期間，一段油蔴地天主教小學(海泓道)三位學生接受傳媒訪問的影片爆紅。香港航空在facebook宣布，為了獎勵三位努力的同學，決定向他們送上機票，邀請他們一家去旅行！
港航呼籲，如果三位同學或其家長看到該帖文，可透過inbox聯絡，以便安排送贈機票事宜。有網民留言問機票是否包行李，港航則回應指，機票包每人20kg寄艙行李、7kg手提行李，「如果有兄弟姊妹都包埋」。
油天一名獲派華仁書院的陳同學接受傳媒訪問時表示：「要講辛苦談唔上，因為我覺得讀書係我本份」。他身後兩名同學立即互打眼色，當中一名同學更露出「O嘴」的驚訝表情，另一位戴眼鏡的同學就報以微笑，三人表情包在網上爆紅。
其他報道
【有片：埋身擊】恒指250天線有支持 須突破阻力才能確認升勢重現
英國5月GDP按月增0.4% 勝預期 英鎊兌美元升值至4個月最強
Rakuten Travel 今年上半年銷售額按年錄得2.54倍增長
恒指半日升268點 內地新策推高A股 北水流入大減、港股成交亦降
小紅書據報獲DST Global入股 最新估值達1326億元
香港去年人均財富增逾5%至454萬元 瑞銀料5年內本港百萬富翁增逾17%
恒指高開157點 重上250天線 科指升1% 重上100天線