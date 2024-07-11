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油天小學生「O嘴」片爆紅 香港航空向三名同學送機票

近日升中放榜期間，一段油蔴地天主教小學(海泓道)三位學生接受傳媒訪問的影片爆紅。香港航空在facebook宣布，為了獎勵三位努力的同學，決定向他們送上機票，邀請他們一家去旅行！

港航呼籲，如果三位同學或其家長看到該帖文，可透過inbox聯絡，以便安排送贈機票事宜。有網民留言問機票是否包行李，港航則回應指，機票包每人20kg寄艙行李、7kg手提行李，「如果有兄弟姊妹都包埋」。

油天一名獲派華仁書院的陳同學接受傳媒訪問時表示：「要講辛苦談唔上，因為我覺得讀書係我本份」。他身後兩名同學立即互打眼色，當中一名同學更露出「O嘴」的驚訝表情，另一位戴眼鏡的同學就報以微笑，三人表情包在網上爆紅。

 

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