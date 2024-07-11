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會財局黃天祐：不擔心個別審計事件而擔心港會計界出現問題

會財局今公布2023年查察報告，當中查察20間公眾利益實體核數師（即有負責上市公司審核的核數師），13間非公眾利益實體核數師。而當中類別A（即審計100間公司以上）被獲查察的項目中45%，即被抽查的31項目中有14個項目，獲評1分至2分（即分別為無需及只需要有限度改進）。會財局主席黃天祐表示，雖然個別審計事件出現，但並未因個別事件而擔心，本港整個會計界出現問題，該局對今年查察報告滿意。

而2022年會財局查察報告顯示，類別A會計行獲評1分至2分查察項目的百分比為55%，當時33個項目中，有18個獲評1至2分。

黃天祐指出，報告發現大型會計行於風險管理（SQM）方面有明顯改善，而小型類別B（分別審計10至100間）、類別C和審計（10間以下）中小會計行的評分不太滿意，但於查察過程中發現中小行有所改善，當中有3間中小會計行有改善，他形容該現象為可喜。

會財局查察部署任主管劉建特別指出，類別A佔港會計審計服務市場的份額約達九成，但6間被查察的類別A會計行中，當中有一間於過去幾年並沒有改善，若剔除該間會計行的話，今年則有一半以上的項目屬。

會財局行政總裁賴翠碧表示，2023年查察報告亦有加入類別A及類別B會計行的名稱，昐以新做法以提升監管透明度，以及希望提升會計行的問責性，激勵會計行提升審計質素及自律性，以及投資者和上市實體能透過報告助分別作更佳的決定。

據會財局提供的數字顯示，國衛（HLB）被評為於1分至2分的查察結果為零宗，3分（需要改進）及4分（需要大幅改進），則分別有4間和1間。

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