Bowtie指，Ming仔作為元老級YouTuber以及資深的內容創作者，近年Ming仔自2010年起便專注於發展其個人YouTube頻道，Ming仔拍攝的題材非常廣泛，充分展示了其多樣化的創作經驗以及對時下社交媒體的深入理解。

Bowtie創意顧問梁嘉銘表示，希望能夠透過自身經驗與心得，助Bowtie一臂之力，持續為香港人普及化保險知識。

其他報道

百利天恒據報申請在港IPO 集資5億美元

油天小學生「O嘴」片爆紅 香港航空向三名同學送機票

內地據報要求銀行縮短債券存續期

會財局黃天祐：不擔心個別審計事件而擔心港會計界出現問題

【有片：埋身擊】恒指250天線有支持 須突破阻力才能確認升勢重現

中東橋推亞洲數字碳証管理平台 促中國自願碳市場交易

英國5月GDP按月增0.4% 勝預期 英鎊兌美元升值至4個月最強

Rakuten Travel 今年上半年銷售額按年錄得2.54倍增長

會財局：該局三項涉羅兵咸相關指控已完成調查

保誠：大灣區居民料需550萬元實現就醫自由

半日沽空金額減15.% 盈富沽空減7%

傳長實旗下東莞新盤「海逸豪庭」降價5折出售

特步上季零售銷售升10% 較首季增長加快

恒指半日升268點 內地新策推高A股 北水流入大減、港股成交亦降

小紅書據報獲DST Global入股 最新估值達1326億元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.77%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升

特朗普點名朱克伯格 ：若我當選總統 就拉你去坐監！

蘋果新款iPhone出貨量據報較上代增10%

Alphabet據報擱置收購HubSpot

沙特阿美60億美元債券吸引逾310億美元認購

聯儲局理事：美國料出現軟著陸 聯儲局對失業率「非常關注」

香港去年人均財富增逾5%至454萬元 瑞銀料5年內本港百萬富翁增逾17%

滬深三大指數高開 人行零投放零回籠