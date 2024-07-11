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虛擬保險公司Bowtie任命港YouTuber Ming仔為創意顧問

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，任命本港YouTuber梁嘉銘（Ming仔）為創意顧問。Bowtie指，Ming仔將為市場營銷以及YouTube團隊帶來真知灼見，加強Bowtie整體的內容創作能力。Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生表示，非常期待與Ming仔共事，將其內容創作的心得整合至團隊內部，進一步加強Bowtie於保險教育方面的宣傳能力。

Bowtie指，Ming仔作為元老級YouTuber以及資深的內容創作者，近年Ming仔自2010年起便專注於發展其個人YouTube頻道，Ming仔拍攝的題材非常廣泛，充分展示了其多樣化的創作經驗以及對時下社交媒體的深入理解。

Bowtie創意顧問梁嘉銘表示，希望能夠透過自身經驗與心得，助Bowtie一臂之力，持續為香港人普及化保險知識。

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