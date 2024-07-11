中證監昨晚宣布暫停轉融券業務，引發挾淡倉，加上日內亦有傳內地據報要求銀行縮短債券存續期，A股兩市成交急增，上證、深成創近一周高，深成更見逾兩周月最大升幅。人民幣亦轉強，港元拆息亦見回落。南水昨日淨流出39.66億元，留意明日公布數據如何反映暫停轉融券業務的影響。

恒指今早高開157點，高位升392點，低位升149點，高低波幅243點。上升股份比例為41.94%，下跌為20.33%，無升跌為37.71%。

恒指收市升360點或2.06%，報17832點，大市成交金額1003億元，較上日減少1.92%，是7月9日943.33億元成交後最少；國指升120點或1.93%，報6371點。恒生科技指數收報3696點，升2.67%。

藍籌股成交金額477.62億元，佔大市成交47.61%；科指成份股成交金額248.43億元，佔大市成交24.76%；國指成份股成交金額403.18億元，佔大市成交40.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.81%，至87.26億元，佔大市成交8.69%。牛熊證成交金額46億元，減少4.32%；窩輪成交金額41.25億元，增加14.7%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.67%，收報4.96元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌1.92%，收報23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報33.05元，升11.66%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報7.7元，跌0.65%。

恒指升穿10天線(17736.2點)、250天線(17496.1點)，上試20天線(17912.64點)。科指升穿20天線(3659.9點)、100天線(3619.85點)，上試250天線(3758.41點)。

北水南下合計淨流入4.74億元，較上日減少45.22%，是7月5日後最少。北水連續第12日流入，累計流入295.08億元，對上一次連續12日淨流入是5月31日。北水流入佔大市成交亦降至0.47%，是7月5日後收市新低，當日報0.38%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.25%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為2.98%。高見17864.09點，是7月5日18105.01點後最高。收市報17832.33點，是7月4日後收市新高，當日報18028.28點。

科指曾升最多2.87%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3703.7點，是7月4日3710.87點後最高。收市報3696.49點，是6月21日後收市新高，當日報3701.4點。

國指曾升最多2.17%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.58%。高見6387.02點，是7月5日6506.06點後最高。收市報6371.78點，是7月5日後收市新高，當日報6382.27點。

午後消息股表現

傳長實（1113）旗下東莞新盤「海逸豪庭」降價5折出售。收報30.05元，升1.86%。

特步（1368）上季零售銷售升10% 較首季增長加快。收報5元，升6.38%。

今早及隔晚消息股表現

蘋果新款iPhone出貨量據報較上代增10%。手機設備普遍向上，丘鈦（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%。舜宇（2382）收報48.2元，升4.56%。高偉電子（1415）創上市新高，見25.7元，收報25.15元，升3.29%。通達（0698）收報0.09元，升2.27%。瑞聲（2018）創52周高，見34.6元，收報34.35元，升6.02%。比亞迪電子（0285）收報37.15元，升2.06%。信利國際（0732）創52周高，見1.09元，收報1.08元，升9.09%。富智康（2038）收報0.88元，升4.76%。小米（1810）收報16.68元，升3.47%。

中國電力（2380）料上半年盈利增長最多55%至28.7億人幣。收報3.86元，跌3.02%。

馬鋼（0323）料上半年虧損顯著收窄至11.5億人幣。收報1.11元，升1.83%。

鷹美（2368）2019年起漏報與李寧（2331）關連交易，涉21億人幣。鷹美收報4.54元，升0.22%。李寧（2331）收報15.1元，升1.89%。

匯控（0005）據報擬整合投行業務部門。收報67.25元，升1.13%。

騰訊（0700）取消雙糧和住屋補貼，將平均攤分至月薪。收報384.8元，升1.91%。

長城汽車（2333）料上半年賺最多73億元人幣。收報12.32元，跌2.84%。

北京昭衍（6127）發盈警料上半年淨虧損逾1.36億。收報7.29元，升10.12%。

盧衍溢為首公司向LET Group（1383）提7.25億元售俄渡假村，凱升擬派特別息。停牌。

中石化油服（1033）發盈喜 料上半年盈利升逾38%。收報0.52元，升4%。

丘鈦（1478）發盈喜，料中期多賺4至5倍。創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%。

阿里（9988）減持雲音樂（9899）至5.19%。阿里收報75.45元，升3.21%。雲音樂（9899）收報95.95元，跌0.57%。

包浩斯（0483）首季港關6店，同店銷售跌9%。收報0.32元，無升跌。

摩通：澳門7月首七天日均賭收按月跌7%，料全月180億較市場預估低。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.22元，升3.78%。美高梅中國（2282）收報12.42元，升2.81%。澳博（0880）收報2.53元，升2.43%。永利澳門（1128）收報6.27元，升2.28%。銀河娛樂（0027）收報34.6元，升2.22%。金沙中國（1928）收報16.64元，升2.84%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見25.7元，收報25.15元，升3.29%；中國電信（0728）創上市新高，見4.91元，收報4.87元，升1.88%；宏利金融－Ｓ（0945）創上市新高，見210.8元，收報210.2元，升0.57%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.94元，收報3.94元，升2.34%；昇能集團（2459）創上市新高，見17.6元，收報17.28元，升0.7%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見35.08元，收報34.96元，升0.06%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見394.1元，收報394.1元，升0.84%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1286.5元，收報1286.5元，升0.63%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.745元，收報8.745元，升1.45%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見9.07元，收報9.06元，升0.67%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見565元，收報565元，升2.28%；ＧＸ亞洲綠債（3059）創上市新高，見57.32元，收報54.82元，跌0.29%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見236.2元，收報235.2元，升1.25%；富邦台灣半導體（3076）創上市新高，見8元，收報7.945元，升2.12%；華夏納指（3086）創上市新高，見42.04元，收報42.04元，升0.86%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.64元，收報27.6元，升1.77%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見11.34元，收報11.34元，升0.8%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.45元，收報1061.45元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見22.52元，收報22.4元，升0.27%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.64元，收報16.64元，升0.85%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1137.6元，收報1137.6元，升0.01%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見30.12元，收報30.12元，升1.83%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.385元，收報5.385元，升1.03%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.48元，收報4.48元，升0.22%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見50.28元，收報50.28元，升0.56%；丘鈦（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%；瑞聲（2018）創52周高，見34.6元，收報34.35元，升6.02%；信利國際（0732）創52周高，見1.09元，收報1.08元，升9.09%；世界華文媒體（0685）創52周高，見0.249元，收報0.24元，升0.42%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升3.19%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，升4.05%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升2.99%；千百度（1028）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升16.47%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.116元，收報0.126元，無升跌；卡姆丹克（0712）低見0.08元，收報0.088元，跌33.33%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.08元，收報0.088元，跌33.33%；瑞安建業（0983）低見0.45元，收報0.475元，升1.06%；新晨動力（1148）低見0.178元，收報0.181元，無升跌；ＭＩ能源（1555）低見0.021元，收報0.023元，升4.55%；正通汽車（1728）低見0.189元，收報0.2元，無升跌；齊屹科技（1739）低見0.224元，收報0.224元，跌3.45%；匯量科技（1860）低見2.25元，收報2.28元，跌1.72%；飛揚集團（1901）低見0.086元，收報0.095元，升4.4%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，銀杏教育（1851）低見0.65元，收報0.8元，升1.27%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；美麗華酒店（0071）低見9.4元，收報9.44元，升0.43%；香港中旅（0308）低見1.14元，收報1.16元，升0.87%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.8元，升1.12%；澳優（1717）低見1.88元，收報1.92元，跌4%；中華汽車（0026）低見51元，收報53.75元，跌0.65%；中星集團控股（0055）低見0.18元，收報0.186元，跌4.62%；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.033元，跌2.94%。

異動股

上升異動股，包括，倩碧控股（8367）收報0.121元，升53.16%；經發物業（1354）收報7.2元，升26.32%；官醞控股（8513）收報0.077元，升26.23%；丘鈦（1478）創52周高，見5.08元，收報4.99元，升24.13%；順騰國際控股（0932）收報0.041元，升20.59%；昇柏控股（2340）收報0.238元，升19.6%；宋都服務（9608）收報0.155元，升19.23%；沛然環保（8320）收報0.089元，升18.67%；杭品生活科技（1682）收報0.115元，升18.56%；榮陽實業（2078）收報0.16元，升18.52%。

下跌異動股，包括，卡姆丹克（0712）創上市新低，見0.08元，收報0.088元，跌33.33%；華星控股（8237）收報0.018元，跌28%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.08元，收報0.084元，跌26.32%；西王置業（2088）創上市新低，見0.035元，收報0.035元，跌23.91%；CMON（1792）收報0.038元，跌22.45%；MATRIX HOLDINGS（1005）見52周低0.55元，收報0.55元，跌21.43%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.125元，跌19.35%；國微控股（2239）創上市新低，見0.68元，收報0.75元，跌16.67%；時代環球集團（2310）收報0.04元，跌14.89%；首控集團（1269）收報0.07元，跌13.58%。

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