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長建：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市

長江基建（1038）公布，其不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下，將本公司股份在海外證券交易所，例如在倫敦證券交易所，進行潛在第二及額外上市。

該集團指出，潛在第二及額外上市，可讓其身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司的形象，並提供更廣闊的市場進行其股份交易。截至今日，其尚未就是否進行上述有關上市作出任何最終決定。其將根據適用法律及法規於適當時候另行刊發公告，並籲股東及潛在投資者於買賣股份及，或其他證券時務請審慎行事。其另發稿指，這些方案均與資金之流動無關，亦未確定會否進行。

長建收市報46.3元，升2.66%。同系股份方面，長和（0001）、長實（1113）、電能實業（0006）收報38.7元、30.05元及43.85元，分別升4.74%、1.86%及2.57%。當中以長建的母公司長和升幅最多。

資料又顯示，目前於香港及倫敦兩地交易所掛牌之上市公司包括中國國航、大唐國際發電、匯豐控股及渣打集團。

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