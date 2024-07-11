由香港演藝學院籌辦，太古集團創始贊助的大灣區青年管弦樂團承接去年首演巡迴音樂會的成功，今年於大灣區四個城市舉辦一連四場演出。今年巡迴音樂會主題為《火舞龍情》，繼續推動大灣區藝術文化交流及人才發展，匯聚來自香港、澳門、廣州、深圳四地93名16至24歲的年輕樂手，進行為期11天的培訓，及參與四場巡迴音樂會。
首場演出於7月8日在香港順利舉行，第二場音樂會於7月10日在澳門大學大學會堂（N2）舉行，內地觀眾則可分別於7月11日及7月12日在廣州星海音樂學院音樂廳及深圳大劇院大劇場觀賞另外兩場巡迴音樂會。
太古（中國）有限公司粵港澳大灣區董事鄭家駒先生表示，「我們十分欣喜大灣區青年管弦樂團正秉承初心，持續推動區內文化交流與融合。隨著大灣區的發展，香港、澳門與周邊城市不斷深化合作，成就了樂團的成功。太古作為一家以香港為家，並在大灣區不斷深耕的企業，我們為能支持這樣一項鼓舞人心的青年計劃而倍感榮幸，這也體現了太古致力於促進業務所在社區青年增長以及藝術文化發展的長期承諾」。
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