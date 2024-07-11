首場演出於7月8日在香港順利舉行，第二場音樂會於7月10日在澳門大學大學會堂（N2）舉行，內地觀眾則可分別於7月11日及7月12日在廣州星海音樂學院音樂廳及深圳大劇院大劇場觀賞另外兩場巡迴音樂會。

太古（中國）有限公司粵港澳大灣區董事鄭家駒先生表示，「我們十分欣喜大灣區青年管弦樂團正秉承初心，持續推動區內文化交流與融合。隨著大灣區的發展，香港、澳門與周邊城市不斷深化合作，成就了樂團的成功。太古作為一家以香港為家，並在大灣區不斷深耕的企業，我們為能支持這樣一項鼓舞人心的青年計劃而倍感榮幸，這也體現了太古致力於促進業務所在社區青年增長以及藝術文化發展的長期承諾」。

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