長江基建（1038）宣布考慮到包括英國等海外地點第二上市，據悉，長建有此想法是因為若落實計劃，除可增加其國際知名度及強化國際基建投資者的地位，亦對未來籌集資金或安排借貸，會有更好條件，進行收購時更添優勢。此舉亦可讓其獲取來自國際投資者如英國退休基金的龐大資本，從而增加長遠股份的流通性，並料股東可受惠於買賣時間延長。散戶投資者更有機會透過當地交易所，投資於長建的國際性基建投資組合，當中包括在英國知名的公用事業公司。
據了解，長建認為集團DNA是國際企業，於2023年更有超過90%溢利貢獻來自亞洲以外業務，英國業務更佔長建年內的溢利貢獻約50%，逾90%員工在亞洲以外地區工作。由於其大部分資產位於英國和其他亞洲以外之市場，若在英國第二上市，可順理成章地與英國或歐洲的同業，在同一市場掛牌買賣。這亦可以促進金融機構對長建之研究，包括來自現有銀行的駐英分析師、及新增其他熟悉基建領域的英國證劵公司。
現時在港、英兩地上市的股份，包括中國國航、大唐國際發電、匯豐控股、渣打集團等。至於同時於香港及美國兩地交易所掛牌者，則包括阿里巴巴、網易、京東、百度等。
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