據了解，長建認為集團DNA是國際企業，於2023年更有超過90%溢利貢獻來自亞洲以外業務，英國業務更佔長建年內的溢利貢獻約50%，逾90%員工在亞洲以外地區工作。由於其大部分資產位於英國和其他亞洲以外之市場，若在英國第二上市，可順理成章地與英國或歐洲的同業，在同一市場掛牌買賣。這亦可以促進金融機構對長建之研究，包括來自現有銀行的駐英分析師、及新增其他熟悉基建領域的英國證劵公司。

現時在港、英兩地上市的股份，包括中國國航、大唐國際發電、匯豐控股、渣打集團等。至於同時於香港及美國兩地交易所掛牌者，則包括阿里巴巴、網易、京東、百度等。

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