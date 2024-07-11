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CSL Mobile推出天通衛星通訊增值服務 月費為28元

CSL Mobile 公布推出天通衛星通訊增值服務，並設立CSL Mobile 首條 24 小時衛星服務支援熱線，為客戶提供支援。即日起，1O1O 、csl、及 Club Sim 月費服務的客戶可率先登記天通衛星通訊增值服務。

據介紹，該服務月費為28元，承諾期24個月；接聽電話及致電至香港、澳門、台灣和中國內地號碼的通話分鐘共 60 分鐘於承諾期內使用；致電其他國家或地區號碼則每分鐘40元。

若超出計劃包括的免費通話時間後，其後每分鐘收費。接聽電話或致電香港號碼為每分鐘15元；致電澳門、台灣和中國內地號碼為每分鐘18元；致電其他國家或地區號碼每分鐘40元；以及致電其他衛星號碼是每分鐘120元。

短訊方面，接收免費；發送至香港號碼是9元加上網內或網外短訊收費；發送至其他國家或地區號碼是9元加上國際短訊收費。

另外，登記了天通衛星月費通話計劃的1O1O 、csl、及Club Sim用戶，致電或發送短訊至5432 1010，即可享一系列專屬的支援服務。即使用戶在外地致電該熱線，亦無需支付任何漫遊或國際長途電話費用。

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