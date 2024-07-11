迅銷同時上調全年純利預測，由3200億日圓上調至3650億日圓，即按年升23.2%；綜合收益總額將按年增長11%至30,700億日圓，全年每股股息將增至400日圓。

海外UNIQLO今年首三季收益總額為12928億日圓，按年增長17.8%，經營溢利總額為2219億日圓，增長20.6%。集團指出，內地及香港市場收入下降，經營溢利大幅下降，內地市場主要因上年度比較基數高、消費意願不高，加上天氣不良，商品組成未能滿足顧客所需，銷售情況欠佳。

日本UNIQLO方面，首三季收益總額為7220億日圓，按年增長1.7%，經營溢利1278億日圓，增長28.3%。集團指出，第三季業績表現優異，主要受惠於氣溫升高，銷售活動主打的T恤、BRATOPS、超彈性布料褲裝受顧客青睞，同店銷售淨額錄得增長9.0%。

GU方面，受惠大眾潮流青睞商品銷售佳，首三季收益總額為2464億日圓，按年增長8.1%，經營溢利總額為294億日圓，增長14.2%。

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