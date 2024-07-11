UNIQLO及GU母企迅銷（6288） 公布首三季業績。截至5月底首三季純利為3128.38億日圓，按年增長31.2%，稅前溢利4777.7億日圓，增33%；迅銷綜合收益總額為23665億日圓，按年升10.4%。
迅銷同時上調全年純利預測，由3200億日圓上調至3650億日圓，即按年升23.2%；綜合收益總額將按年增長11%至30,700億日圓，全年每股股息將增至400日圓。
海外UNIQLO今年首三季收益總額為12928億日圓，按年增長17.8%，經營溢利總額為2219億日圓，增長20.6%。集團指出，內地及香港市場收入下降，經營溢利大幅下降，內地市場主要因上年度比較基數高、消費意願不高，加上天氣不良，商品組成未能滿足顧客所需，銷售情況欠佳。
日本UNIQLO方面，首三季收益總額為7220億日圓，按年增長1.7%，經營溢利1278億日圓，增長28.3%。集團指出，第三季業績表現優異，主要受惠於氣溫升高，銷售活動主打的T恤、BRATOPS、超彈性布料褲裝受顧客青睞，同店銷售淨額錄得增長9.0%。
GU方面，受惠大眾潮流青睞商品銷售佳，首三季收益總額為2464億日圓，按年增長8.1%，經營溢利總額為294億日圓，增長14.2%。
其他報道
全日沽空金額減16% 盈富沽空增4% 流通單位見逾1個月最多
恒指收市升360點 成交、北水降 三大指數齊創近3周最大升幅
虛擬保險公司Bowtie任命港YouTuber Ming仔為創意顧問
【有片：埋身擊】恒指250天線有支持 須突破阻力才能確認升勢重現