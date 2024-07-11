TADA 行政總裁Sean Kim指，香港市場發展潛力龐大，擁有蓬勃的經濟、高人口密度，以及市民對可靠高效的科技方案有殷切的需求。雖然市場競爭激烈，相信憑藉平台對安全、更公平價格和服務質素的承諾，以及在監管合規方面的豐富經驗，有信心能夠在競爭對手中脫穎而出，並在香港建立重要的市場地位。

TADA表示，平台不抽取佣金，而是收取相宜的平台費，為司機營造公平有利的收入環境。此外，平台同時物色合適的重要伙伴合作機會，並會與政策制定者、相關政府部門和業界組織密切合作，以應對潛在問題並提升交通體驗。

SeanKim續指，進軍香港市場是一個難能可貴的機會，歡迎政府計劃規管網約車行業，作為新加坡和泰國的持牌營運商。

其他報道

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理

全日沽空金額減16% 盈富沽空增4% 流通單位見逾1個月最多

太古創始贊助大灣區青年管弦樂團 舉辦巡迴音樂會

長建：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市

恒指收市升360點 成交、北水降 三大指數齊創近3周最大升幅

牛丼御三家｜松屋預告8月開業

虛擬保險公司Bowtie任命港YouTuber Ming仔為創意顧問

中國鋁業集團考慮發行至多7.5億美元境外債

百利天恒據報申請在港IPO 集資5億美元

油天小學生「O嘴」片爆紅 香港航空向三名同學送機票

內地據報要求銀行縮短債券存續期

會財局黃天祐：不擔心個別審計事件而擔心港會計界出現問題

【有片：埋身擊】恒指250天線有支持 須突破阻力才能確認升勢重現

中東橋推亞洲數字碳証管理平台 促中國自願碳市場交易

英國5月GDP按月增0.4% 勝預期 英鎊兌美元升值至4個月最強