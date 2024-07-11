新加坡零佣金網約車平台TADA宣布進軍香港，計劃於今年底前在港推出平台。平台今年初打入泰國市場，並取得陸路運輸部（Department of Land Transport）的營運牌照；平台亦是獲新加坡陸路交通管理局（Land Transport Authority） 批出營運牌照的五家網約車平台之一。
TADA 行政總裁Sean Kim指，香港市場發展潛力龐大，擁有蓬勃的經濟、高人口密度，以及市民對可靠高效的科技方案有殷切的需求。雖然市場競爭激烈，相信憑藉平台對安全、更公平價格和服務質素的承諾，以及在監管合規方面的豐富經驗，有信心能夠在競爭對手中脫穎而出，並在香港建立重要的市場地位。
TADA表示，平台不抽取佣金，而是收取相宜的平台費，為司機營造公平有利的收入環境。此外，平台同時物色合適的重要伙伴合作機會，並會與政策制定者、相關政府部門和業界組織密切合作，以應對潛在問題並提升交通體驗。
SeanKim續指，進軍香港市場是一個難能可貴的機會，歡迎政府計劃規管網約車行業，作為新加坡和泰國的持牌營運商。
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