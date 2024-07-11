李令翔年底同時自金管局高級助理總裁一職離任，他於2013年由金管局調至按證公司擔任總裁，為按證公司成立以來最長任期的總裁。金管局總裁余偉文表示，李令翔在金管局服務超過30年，擔任過許多不同的職務。擔任按證公司總裁以來，一直致力全方位提升按揭證券公司的服務，特別是市民的退休保障。在他的領導下，按揭證券公司亦全力支持特區政府落實各項貸款擔保計劃，在疫情期間幫助許多中小企和市民渡過難關。

按證公司總裁過去由金管局高層調任，鮑克運於1994年加入金管局為助理經理，曾在金管局不同部門工作，覆蓋銀行監理、政策和發展事宜、貨幣市場和支付系統等範疇，他曾於2015年11月至2018年10月，曾被借調至按揭證券公司出任高級副總裁（業務運作）及其子公司香港按證保險有限公司總裁。金管局將安排公開招聘助理總裁（金融基建）一職，並會在招聘程序完成後另作公布。

財政司司長陳茂波表示，董事局衷心感謝李令翔過去 11 年為按揭證券公司盡心竭力，作出寶貴貢獻，尤其在任期間成功推出多項惠及社會和工商界的新措施，並期待鮑克運上任後，繼續帶領按揭證券公司穩健發展，以服務好香港社會和工商各界。

其他報道

迅銷首三財季純利升31%至3,128億日圓

澳門博監局：中介人數目上限維持50名不變

李家超：截至6月底逾13萬名人才已到港

長建在英第二上市料助將來融資及獲取國際投資者資本

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理

全日沽空金額減16% 盈富沽空增4% 流通單位見逾1個月最多

太古創始贊助大灣區青年管弦樂團 舉辦巡迴音樂會

長建：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市

恒指收市升360點 成交、北水降 三大指數齊創近3周最大升幅

牛丼御三家｜松屋預告8月開業

虛擬保險公司Bowtie任命港YouTuber Ming仔為創意顧問

中國鋁業集團考慮發行至多7.5億美元境外債

百利天恒據報申請在港IPO 集資5億美元

油天小學生「O嘴」片爆紅 香港航空向三名同學送機票

內地據報要求銀行縮短債券存續期

會財局黃天祐：不擔心個別審計事件而擔心港會計界出現問題

【有片：埋身擊】恒指250天線有支持 須突破阻力才能確認升勢重現

中東橋推亞洲數字碳証管理平台 促中國自願碳市場交易

英國5月GDP按月增0.4% 勝預期 英鎊兌美元升值至4個月最強

Rakuten Travel 今年上半年銷售額按年錄得2.54倍增長

會財局：該局三項涉羅兵咸相關指控已完成調查

保誠：大灣區居民料需550萬元實現就醫自由

半日沽空金額減15.% 盈富沽空減7%

傳長實旗下東莞新盤「海逸豪庭」降價5折出售