金管局屬下按揭證券公司公布，董事局已批准委任現任金管局金融基建部助理總裁鮑克運為該公司總裁，接替將於今年底退休的李令翔，將於今年12月26日生效。
李令翔年底同時自金管局高級助理總裁一職離任，他於2013年由金管局調至按證公司擔任總裁，為按證公司成立以來最長任期的總裁。金管局總裁余偉文表示，李令翔在金管局服務超過30年，擔任過許多不同的職務。擔任按證公司總裁以來，一直致力全方位提升按揭證券公司的服務，特別是市民的退休保障。在他的領導下，按揭證券公司亦全力支持特區政府落實各項貸款擔保計劃，在疫情期間幫助許多中小企和市民渡過難關。
按證公司總裁過去由金管局高層調任，鮑克運於1994年加入金管局為助理經理，曾在金管局不同部門工作，覆蓋銀行監理、政策和發展事宜、貨幣市場和支付系統等範疇，他曾於2015年11月至2018年10月，曾被借調至按揭證券公司出任高級副總裁（業務運作）及其子公司香港按證保險有限公司總裁。金管局將安排公開招聘助理總裁（金融基建）一職，並會在招聘程序完成後另作公布。
財政司司長陳茂波表示，董事局衷心感謝李令翔過去 11 年為按揭證券公司盡心竭力，作出寶貴貢獻，尤其在任期間成功推出多項惠及社會和工商界的新措施，並期待鮑克運上任後，繼續帶領按揭證券公司穩健發展，以服務好香港社會和工商各界。
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