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毛記葵涌291萬增持廣告及推廣服務業務

毛記葵涌（1716）公布，斥290.8萬元向伍倩怡、章楚昇及黃英偉三人收購廣告及推廣服務公司「To Be Honest Limited」的31%，代價以公司內部資源悉數結付。

於交易完成前，毛記葵涌持有「To Be Honest Limited」的20% 權益，而伍倩怡、章楚昇及黃英偉分別持有「To Be Honest Limited」的37.5%、37.5%及5%。

交易完成後，則毛記葵涌在「To Be Honest Limited」持股持升至51%。該公司成為間接非全資附屬公司，並將併表入毛記葵涌。而伍倩怡、章楚昇及黃英偉持股則分別降至22.97%、22.97%及3.06%。

毛記葵涌指，鑒於「To Be Honest Limited」的財務表現及其主要人員於廣告行業的專業知識，認為收購「To Be Honest Limited」控股股權的收購事項可為集團帶來協同效應，有利於集團在廣告及媒體市場的市場地位，亦有利於擴大客戶基礎及增加收益，收購事項符合集團的業務策略。

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