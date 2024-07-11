韓流輪番來襲亞博，幾乎每個星期均有演唱會或明星見面會於亞博舉行，包括Rain鄭智薰、男團EXO隊長SUHO、NCT主唱道英、影視代表「善宰男神」邊佑錫及淚之女「婿」金秀賢，以及女團VIVIZ、IVE、aespa、ITZY及(G)I-DLE等。

歐美泰日多元演出亦將相繼登陸亞博，如從YouTube走上舞台的美國新星Conan Gray、冰島的混血華裔歌手Laufey、泰國的「Cutie Pie CP」ZeeNuNew、日本國民歌姬宇多田光、動漫靈魂歌姬Aimer及日本搞怪舞團Avantgardey。

除了非本地表演外，亦有由廣播界紅到歌壇的殿堂級組合軟硬天師將世紀合體舉行拉闊音樂會，多位《全民造星》出身的本地人氣歌手Ian陳卓賢、AK江𤒹生、Jer柳應廷與MC張天賦，以及Hip Hop 界新星Novel Fergus將相繼空降亞博舉行演出。

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