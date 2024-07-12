道瓊斯工業平均指數收漲32點，升幅0.09%，報39753點。標普500指數收跌49點，跌幅0.88%，報5584點。納斯達克綜合指數收跌364點，或1.96%，報18283點。

家得寶升2.79%，報353.79美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而微軟跌2.48%，報454.7元，拖累道指75點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.57元，跌2.32%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報185.57元，跌2.93%，亞馬遜(美：AMZN)收市報195.05元，跌2.37%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報512.7元，跌4.11%，英偉達(美：NVDA)收市報127.4元，跌5.56%，微軟(美：MSFT)收市報454.7元，跌2.47%，Tesla (美：TSLA)收市報241.03元，跌8.44%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報519點。德國DAX指數收漲0.7%，報18534點；法國CAC 40指數漲0.71%，報7627點；英國富時100指數收漲0.37%，報8223點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.24%，報6113點。

美國2年期債息曾跌最多2.9%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.44%。低見4.4858厘，是3月11日4.4714厘後最低。收市報4.513厘，是3月8日後收市新低，當日報4.4735厘。連跌3日，累計跌0.1156厘，對上一次連跌3日是6月12日。

美國10年期債息曾跌最多2.77%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見4.1656厘，是3月13日4.1293厘後最低。收市報4.2101厘，是3月29日後收市新低，當日報4.2003厘。連跌2日，累計跌0.0857厘，對上一次連跌2日是7月3日。

美2年期10年期債息續倒跌，曾收窄至30.303基點，是7月2日27.845基點後最窄。收市報30.707基點，是7月1日後收市最窄，當日報29.85基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊119.956基點，是6月14日121.382基點後最闊。收市報113.935基點，是6月19日後收市最闊，當日報116.402基點。連續兩日擴闊，累計7.377基點，對上一次連跌2日是7月3日。

金龍指數曾升最多3.41%，是7月3日後最大升幅，當日升幅為3.8%。高見6183.45點，是6月13日6208.12點後最高。收市報6113.27點，是6月13日後收市新高，當日報6144.58點。

道指曾升最多0.39%，是7月10日後最大升幅，當日升幅為1.13%。高見39875.6點，是5月22日39890.91點後最高。收市報39753.75點，是5月21日後收市新高，當日報39872.99點。連升2日，累計升461.78點，對上一次連升2日是7月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月27日。

標指曾跌最多1.02%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見5576.53點，是7月9日5574.57點後最低。收市報5584.54點，是7月9日後收市新低，當日報5576.98點。第1日陰燭。

納指曾跌最多2.19%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.35%。低見18238.78點，是7月5日18197.13點後最低。收市報18283.41點，是7月3日後收市新低，當日報18188.3點。第1日陰燭。

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